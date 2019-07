Lỗ hổng công chứng

Phân biệt thật - giả thủ công

Lãnh đạo chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Q.7 lưu ý một số biện pháp thủ công khi phân biệt sổ đỏ giả, thật bằng kính lúp. Khi đó sổ đỏ thật được in bằng phương pháp in offset nên màu sắc sắc nét, màu mực đồng màu trên cùng một chi tiết in. Còn giấy tờ giả mạo do in màu kỹ thuật số nên chi tiết in không sắc nét, trên cùng một chi tiết in có nhiều hạt mực có màu sắc khác nhau. Sổ đỏ giả các họa tiết, hoa văn màu hồng không được tạo bởi tổ hợp các chấm mực màu hồng và sổ đỏ thật thì ngược lại khi các họa tiết, hoa văn màu hồng được tạo bởi tổ hợp các chấm mực màu hồng. Ngoài ra có thể dùng đèn pin chiếu xiên một góc 10 - 20 độ với mặt giấy tại vị trí con dấu nổi có mã số hiệu được đóng hoặc in vào chính giữa dấu nổi, được tạo ra bằng phương pháp in typo. Nếu là sổ đỏ giả, mã số hiệu được tạo ra bằng phương pháp in màu kỹ thuật số nên mã số hiệu thường bị đóng lệch so với hình dấu nổi...