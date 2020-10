Lo ngại tình trạng lạm phát sân bay

Phân tích ưu, nhược điểm của từng phương án, theo TS Nguyễn Bách Tùng, Cục phó Cục Quản lý xây dựng chất lượng công trình giao thông (Bộ GTVT), khu vực H.Lý Nhân là hạ lưu sông Hồng , địa chất rất yếu do là vùng trũng, chủ yếu trồng lúa, nếu xây sân bay phải cân nhắc rất kỹ. Vị trí H.Thanh Miện (Hải Dương), ông Tùng đánh giá là hợp lý hơn cả, lý do khoảng cách xa hơn so với các sân bay hiện có trong khu vực (gồm Cát Bi, Vân Đồn, Nội Bài), không trùng với đường cất hạ cánh của sân bay Nội Bài.