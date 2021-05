Loạn gạo thật - gạo trộn, làm sao để mua đúng ST25?

Với thực tế gạo đấu trộn hay thậm nhí là gạo nhái quá phổ biến trong nước, không loại trừ khả năng gạo "hot" như ST25 cũng lâm vào cảnh bị phối trộn với loại gạo rẻ hơn có hình dạng tương tự để vừa có đủ gạo “ngon” để bán, vừa có được mức giá cạnh tranh. Điều này khiến người tiêu dùng như rơi vào ma trận giá gạo, không thể phân biệt đâu là gạo thật có chất lượng đúng với mức giá mà mình đang chi trả. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp làm gạo tâm huyết cũng bị ảnh hưởng.

Để an tâm về chất lượng gạo với các tiêu chí như gạo chuẩn giống, không đấu trộn, không sử dụng hương liệu tạo mùi, người tiêu dùng nên chọn các thương hiệu sản xuất gạo có uy tín trên thị trường. Gạo đóng túi theo quy cách chuẩn thường có đầy đủ thông tin về giống gạo, mùa vụ, nơi sản xuất, bảng thành phần dinh dưỡng, hạn sử dụng, các cam kết an toàn và giá bán niêm yết…

Chẳng hạn, gạo “100% ST25” không đấu trộn sẽ có các đặc điểm có thể quan sát nhanh như các hạt gạo đều nhau, hình dáng thon dài, khi nấu chín rất ít vỡ, mùi thơm tự nhiên từ khi mua về đến khi nấu, cơm mềm và dẻo ngay cả khi để nguội.

Hiện nay trên thị trường có khá nhiều thương hiệu gạo đóng túi quen thuộc. Trong đó, AAn là một trong những thương hiệu gạo nội địa phổ biến với các sản phẩm gạo ngon như ST21, ST24, gạo Nhật Japonica, thơm lài (Jasmine)…

Mới đây, gạo AAn vừa giới thiệu chính thức sản phẩm gạo ST25 thuộc dòng ST đặc sản Sóc Trăng, đóng túi theo quy cách 5 kg và tuân thủ tuyệt đối các cam kết an toàn thực phẩm cho khách hàng. Nhãn gạo AAn cam kết sử dụng giống lúa xác nhận từ giống ST25 của tác giả Hồ Quang Cua, trồng tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật; quá trình chế biến và sản xuất được thực hiện đồng bộ trên hệ thống dây chuyền châu Âu gạo sau khi chế biến thành phẩm được kiểm tra, phân tích cụ thể đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; cam kết sản phẩm 3 không: Không đấu trộn, không chất bảo quản, không hóa chất tẩy trắng; theo đuổi gạo an toàn với những tiêu chuẩn khắt khe của quốc tế, mang đến những sản phẩm an toàn và chất lượng cao cho người tiêu dùng.