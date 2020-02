‘Loạn’ giá hàng hóa tại các siêu thị

Chị Hà Nguyên (Q.7, TP.HCM) mới đây tới siêu thị Lotte trên đường Nguyễn Hữu Thọ mua đồ đã “giật mình” khi thấy đa số hàng hóa có giá quá cao so với mặt bằng chung. Chẳng hạn, loại sầu riêng 9 Phẻ giá 225.000 đồng/kg (cả vỏ), một hộp 405 gr chỉ có 2 múi sầu riêng được lột sẵn bán 399.000 đồng/hộp. “Như vậy 1 kg sầu riêng lột vỏ bán cả triệu bạc, quá đắt. Chỉ cách đó 2 ngày mình mua sầu riêng 6 Ri cũng là loại nổi tiếng từ Bến Tre mang lên có 80.000 đồng/kg cả vỏ. Nay tự dưng nhìn trái sầu riêng có giá gần gấp 3 lần mà “xây xẩm” mặt mày”, chị Hà Nguyên chia sẻ. Những loại trái cây nhập khẩu và trong nước được bán tại đây giá cũng khá cao nếu so với các siêu thị khác. Chẳng hạn, bưởi hồng da xanh túi lưới bán tại BigC giá khuyến mãi tính đến ngày 28.2 là 40.000 đồng/kg (giá chưa khuyến mãi là 60.000 đồng/kg), tại Lotte là 85.000 đồng/kg.

Giá thực phẩm còn “loạn” hơn và Aeon dẫn đầu về đắt. Chẳng hạn, giá sườn non heo ở Aeon Tân Phú dẫn đầu với 290.000 đồng/kg, trong khi đó ở siêu thị Lotte là 285.000 đồng/kg, tại Co.opMart 280.000 đồng/kg và BigC 225.000 đồng/kg. Thịt ba rọi tại Lotte từ 235.000 - 260.000 đồng/kg, Aeon từ 183.000 - 233.000 đồng/kg, BigC 179.000 đồng/kg. Nạc dăm ở Lotte 185.000 đồng/kg, BigC 161.000 đồng/kg…

Chuyên mua sắm tại nhiều siêu thị khác nhau nhưng bà Hồng Vân (Q.Tân Bình) cũng không hiểu vì sao giá cả lại chênh nhau quá nhiều. “Cùng mặt hàng, cùng nhà cung ứng là CP, nhưng thịt của CP bán tại BigC lại thấp hơn tại Aeon. Chẳng hạn, thịt cốt lết của CP bán tại Aeon Tân Phú tôi mua tối 24.2 giá 43.000 đồng/300 gr (khoảng 143.000 đồng/kg), tại Lotte niêm yết sáng 25.2 là 127.000 đồng/kg, Co.opMart 124.000 đồng/kg. Thăn bò Mỹ 449.000 đồng/kg và thăn bò nội 360.000 đồng/kg được bán tại Lotte nhưng ở Co.opMart, thăn bò nội 330.000 đồng/kg, thăn bò Mỹ 370.000 đồng. Hoặc cá hồi nhập khẩu nguyên con tại BigC giá 379.000 đồng/kg tại Lotte là 469.000 đồng/kg. Không hiểu nổi”, bà Vân nói.

Bà Phạm Thị Phương, dược sĩ về hưu ngụ tại đường Tân Sơn Nhì (Q.Tân Phú, TP.HCM), nhận xét điểm cộng lớn nhất của hệ thống Aeon là hàng hóa phong phú. Nhiều loại xà lách do liên doanh Việt - Nhật trồng và bán tại siêu thị này mà các siêu thị khác không có. “Tuy nhiên, tôi không hiểu sao giá thịt tại đây luôn “cao ngất” so với giá thịt tại chợ và tại các siêu thị khác như Co.opMart, SatraFoods”, bà Phương nhận xét. Chi tiết khiến bà “nhớ dai” nhất là giá thịt heo, khi thịt sườn non loại 1 bà mua tại SatraFoods 200.000 đồng/kg, mua tại chợ 190.000 đồng/kg thì tại Aeon Tân Phú vẫn bán giá 290.000 đồng/kg, cao hơn tới 100.000 đồng/kg. Tương tự, bà Hồng Châu (Q.3, TP.HCM) thường xuyên đi mua hàng ở Co.opMart vì “giá của Co.opMart bình dân hơn các siêu thị ngoại, phù hợp cho số đông các bà nội trợ. Đồ sơ chế cũng khá phong phú nên tiện, giá cả phải chăng mà bảo đảm an toàn”.