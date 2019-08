Lợi nhuận hai sở giao dịch chứng khoán 'nghịch' nhau

Báo cáo tài chính quý 2/2019 của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) cho thấy doanh thu 6 tháng đầu năm nay đạt 325,6 tỉ đồng, giảm hơn 40% so với cùng kỳ năm trước. Từ đó, lợi nhuận trước thuế cũng giảm gần 50%, chỉ đạt hơn 160 tỉ đồng so với mức lãi 310 tỉ đồng của 6 tháng đầu năm 2018.

Trong đó, nguồn thu dịch vụ giao dịch chứng khoán của HOSE giảm mạnh nhất khi chỉ đạt 272 tỉ đồng so với mức thu 486 tỉ đồng của 6 tháng đầu năm 2018. Bên cạnh đó, doanh thu về hoạt động nghiệp vụ cũng sụt giảm một nửa còn 13,6 tỉ đồng so với mức 27,6 tỉ đồng của cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, Báo cáo tài chính quý 2/2019 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố doanh thu 6 tháng đầu năm đạt 261,7 tỉ đồng, giảm gần 10% so với cùng kỳ năm trước. Nhưng thu nhập khác tăng mạnh và chi phí quản lý đi xuống giúp lợi nhuận sau thuế của HNX vẫn tăng lên 170,4 tỉ đồng so với mức 140,5 tỉ đồng của 6 tháng đầu năm 2018.

HOSE cho biết, trong 6 tháng đầu năm nay thanh khoản thị trường sụt giảm . Khối lượng giao dịch bình quân trên sàn TP.HCM đạt 172,3 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị bình quân đạt 3.930 tỉ đồng/ngày, giảm khoảng 14,6% về khối lượng và 29,5% về giá trị so với năm 2018.

Tương tự, thanh khoản trên thị trường cổ phiếu niêm yết tại sàn chứng khoán Hà Nội 6 tháng đầu năm nay cũng giảm. Cụ thể, giá trị giao dịch bình quân đạt 451 tỉ đồng/phiên, giảm 54% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, giá trị giao dịch bình quân trên thị trường UPCoM đạt 290 tỉ đồng/phiên, giảm 32% so với cùng kỳ năm trước. Giao dịch trên thị trường trái phiếu Chính phủ cũng giảm 19,3% so với cùng kỳ năm trước, còn bình quân một phiên đạt 8.590 tỉ đồng.