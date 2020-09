Lợi nhuận nhiều doanh nghiệp 'bốc hơi' hàng trăm tỉ đồng sau kiểm toán

Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG) công bố Báo cáo tài chính bán niên 2020 có soát xét với lợi nhuận sau thuế hụt 8 tỉ đồng so với báo cáo tự lập trước đó. Cụ thể, do có sự nhầm lẫn khi xác định số thuế phải nộp đã khiến lãi sau thuế của QCG điều chỉnh giảm gần 16% sau soát xét, về còn 40,8 tỉ đồng thay vì số lãi hơn 48 tỉ đồng như báo cáo trước đó. Kéo theo đó, lãi ròng của công ty mẹ cũng chỉ còn hơn 18 tỉ đồng so với số lãi hơn 26 tỉ đồng trong báo cáo công ty đưa ra.