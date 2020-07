Doanh nghiệp vượt 'bão' Covid - 19

Tăng trưởng tín dụng 6 tháng đầu năm khoảng 2,8% Tại hội nghị kết nối hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh sau dịch Covid-19 chiều 2.7 do UBND TP.HCM phối hợp cùng Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP.HCM tổ chức, ông Đào Minh Tú, Phó thống đốc NHNN, cho biết tính đến hết tháng 6 tăng trưởng tín dụng của ngành ngân hàng khoảng 2,8%, chỉ bằng phân nửa so với cùng kỳ năm trước. Riêng khu vực TP.HCM tín dụng chỉ tăng trưởng 2,5% thấp hơn mức tăng trưởng toàn ngành, trong khi những năm trước, tín dụng khu vực này luôn tăng cao hơn toàn ngành. Tại buổi kết nối, 12 ngân hàng cổ phần có trụ sở chính trên địa bàn cùng 4 ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước đã thực hiện hỗ trợ 17.215 khách hàng là doanh nghiệp, cá nhân bị thiệt hại bởi Covid-19 với tổng số tiền 87.638 tỉ đồng. Trong đó, cơ cấu lại thời gian trả nợ là 14.632 tỉ đồng, miễn giảm lãi suất 11.386 tỉ đồng, cho vay mới lãi suất thấp là 61.620 tỉ đồng. Các ngân hàng thương mại tập trung hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp vừa và nhỏ, chiếm tỷ trọng khoảng 72% tổng số tiền hỗ trợ. Theo NHNN chi nhánh TP.HCM, tính đến ngày 29.6, các ngân hàng trên địa bàn hỗ trợ doanh nghiệp thông qua việc thực hiện Thông tư 01/2020 về giảm lãi suất, cơ cấu nợ doanh nghiệp và giữ nguyên nhóm nợ, cho vay mới đạt 384.610 tỉ đồng, cho 230.700 khách hàng. Cho vay lãi suất ưu đãi không quá 5%/năm đối với 5 nhóm ngành, lĩnh vực tính đến cuối tháng 5 đạt 175.792 tỉ đồng với 31.337 khách hàng vay, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 126.103 tỉ đồng. T.Xuân

Song, liều thuốc thử cực mạnh Covid-19 lại cho thấy sức chống chịu dẻo dai của không ít DN, với kết quả kinh doanh quý 2 tăng trưởng khả quan. Bà Mai Kiều Liên, Tổng giám đốc Vinamilk (mã VNM), cho biết 6 tháng ước tính doanh thu tăng khoảng 7% (tương ứng 29.733 tỉ đồng), lợi nhuận trước thuế và sau thuế cùng tăng 3% so với cùng kỳ (tương ứng 7.098 tỉ đồng và 5.872 tỉ đồng). Tổng CTCP phân bón và hóa chất dầu khí (mã DPM) ước tính doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt 4.040 tỉ đồng và 425 tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng lần lượt 14% và 317% cùng kỳ năm trước. Lĩnh vực xuất khẩu, Công ty dệt may, đầu tư, thương mại Thành Công (mã TCM) ước doanh thu quý 2 đạt 39,2 triệu USD (905 tỉ đồng), tăng 15,5%; lợi nhuận sau thuế khoảng 3 triệu USD (69,3 tỉ đồng), tăng 36% so với quý 2/2019.