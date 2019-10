Lừa đảo qua ví điện tử gia tăng

Đánh vào lòng tham của một số người, tội phạm giả mạo tin nhắn của ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tiền. Vào cuối tháng 9, Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Lê Thế Hoàng (SN 1995, trú tại thôn 7, xã Quang Minh, TP.Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lê Thế Hoàng khai nhận đã làm giả tin nhắn của ngân hàng để chiếm đoạt của bà Lê Thị D. 162 triệu đồng. Chiêu lừa của Lê Thế Hoàng là lên mạng xã hội (Facebook, Zalo…) tìm kiếm thông tin của bà D., sau đó nhờ bà D. nhận giúp tiền qua chuyển khoản có hưởng hoa hồng và chuyển khoản số tiền này đi. Bà D. đồng ý thực hiện thì Hoàng tạo ra các tin nhắn giả danh ngân hàng nhắn tin với cú pháp thông báo tài khoản bà D. đã nhận được tiền. Bà D. tin đã nhận tiền nên thực hiện chuyển khoản số tiền này cho Hoàng. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.