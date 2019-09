Trộm hình, cài phần mềm gián điệp để lừa đảo

Bà U.P (TP.Bình Dương, tỉnh Bình Dương) mới đây phải thông báo cho tất cả bạn bè “ai đó đang dùng hình ảnh để lừa đảo… U.P không dùng Zalo và cũng không mượn tiền…”. Chuyện là có kẻ lừa đảo đã dùng hình ảnh bà U.P đăng ký tài khoản Zalo và hỏi mượn tiền bạn bè bà này. Cụ thể, người giả danh bà U.P nhờ chuyển tiền 30 triệu đồng vào một tài khoản ngân hàng. Để tạo lòng tin đối với người nhận tin nhắn, người này viết: “Chị không tiện nghe điện thoại, đang có khách”, “Chị nhờ em làm được không? Nếu không được thì nói chị nhờ chị B. (tức em của U.P)”… Điều này cho thấy, kẻ lừa đảo nghiên cứu khá kỹ thông tin cá nhân của bà U.P và sử dụng nhằm lừa đảo nhưng không ngờ rằng bị phát hiện.