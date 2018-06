Mất tiền vì số điện thoại lạ

Trước đó không ít người đã mất tiền vì đăng ký bằng số điện thoại lạ.

Giả danh công an, tòa án...

Chấn chỉnh hoạt động đường dây nóng NHNN vừa có công văn yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thẻ thực hiện chấn chỉnh việc tiếp nhận, xử lý tra soát, khiếu nại của khách hàng theo quy định. Qua theo dõi, giám sát, NHNN nhận thấy tổng đài điện thoại (đường dây nóng) của một số ngân hàng hoạt động chưa hiệu quả, khách hàng (chủ thẻ) rất khó liên hệ để đề nghị hỗ trợ trong trường hợp khẩn cấp, gây bức xúc cho khách hàng.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46) Công an TP.HCM, tội phạm mạo danh điều tra viên, cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án sau thời gian tạm lắng gần đây có dấu hiệu phức tạp trở lại và có thủ đoạn mới. Cụ thể, bọn tội phạm thường liên hệ người bị hại và thông báo họ có liên quan đến đường dây tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, rửa tiền mà cơ quan công an đang tiến hành điều tra. Từ đó chúng dò hỏi các thông tin về tài khoản, tiền gửi tại ngân hàng (NH)...; sau đó chúng sẽ yêu cầu bị hại ra NH để mở một tài khoản đứng tên chính bị hại nhưng đăng ký dịch vụ NH điện tử (Internet Banking) cho tài khoản đó bằng số điện thoại do chúng cung cấp để kiểm tra, xác minh, giám định số tiền này có liên quan đến đường dây tội phạm hay không. Với lý do giám sát tài khoản này của bị hại, chúng buộc nạn nhân cung cấp toàn bộ tên đăng nhập (username) và mã kích hoạt được nhắn vào số điện thoại của chúng. Từ những thông tin này, những kẻ lừa đảo dễ dàng chuyển tiền sang tài khoản khác bằng Internet Banking.