Metro số 1 chạy lòng vòng 13 năm vẫn... tắc

Chính thức khởi động năm 2006 nhưng phải đến ngày 28.8.2012, dự án tuyến metro số 1 (tuyến Bến Thành - Suối Tiên) mới được khởi công xây dựng do nhiều khó khăn đến từ việc điều chỉnh tổng mức đầu tư từ 17.388 tỉ đồng lên 47.325 tỉ đồng. Cũng từ đó, việc chậm trễ thông qua chủ trương tăng vốn khiến tuyến metro số 1 không ít lần rơi vào tình cảnh “khốn khổ”, nhiều lần đứng trước nguy cơ ngừng thi công do nợ tiền nhà thầu, chậm bàn giao mặt bằng so với cam kết…