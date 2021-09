Mì Hảo Hảo tôm chua cay tại Việt Nam không có Ethylene Oxide

Bên cạnh đó, Acecook Việt Nam cho biết, lý do sản phẩm xuất khẩu vừa qua bị thu hồi tại EU là do có sự hiện diện của chất 2-CE. Do quy định có tính đặc thù riêng của EU về cách tính hàm lượng của EO là giá trị gộp của cả EO và 2-CE, nên sự có mặt của chất 2-CE được EU nhận định là không phù hợp với quy định của họ. Cũng vì điều này nên hai lô sản phẩm nêu trên bị thu hồi tại EU . Theo bước đầu xác minh của công ty, nguyên nhân xuất hiện chất 2-CE trong sản phẩm là do đã có nhà cung cấp sử dụng EO để khử khuẩn trong một số nguyên liệu. Bên cạnh đó, kết quả phân tích nguyên liệu của nhà cung cấp cũng phát hiện sự hiện diện của một ít 2-CE. Do vậy, Acecook Việt Nam cho rằng có thể đây là một nguyên nhân dẫn đến việc EU nhận định là sản phẩm không phù hợp với quy định của họ. Tuy nhiên, chúng tôi cần thêm thời gian để xác minh đầy đủ, nghiên cứu triệt để nhằm làm rõ nguyên nhân và sẽ tiếp tục cập nhật khi có thông tin thêm.