Mía 'đắng' sau bão lũ

Những cánh đồng mía ngã rạp, do bị ngâm lâu trong nước lũ rút chậm nên cây đã bị thối thân, không thể cứu vãn. Số mía này dù không chết cũng đã bị sâm, chua, rễ mọc toàn thân, không thể thu hoạch mà phải chặt bỏ.

Cùng thôn với anh Năm, gia đình chị Nguyễn Thị Thảo có 3 sào mía. Mọi năm không thiên tai, số diện tích mía này thu được khoảng 45 triệu đồng để trang trải cuộc sống gia đình. Còn năm nay xem như mất trắng. “Cả năm chỉ trông chờ vào vụ thu hoạch mía để kiếm ít tiền sắm sửa năm ba ngày tết, mua cho con cái bộ áo quần mới... Vậy mà năm nay, lũ đã lấy đi hết rồi. Đã vậy, tôi phải mất gần 10 ngày trời để dọn dẹp mía hư để đưa đi tiêu hủy”, chị Thảo ngao ngán.

Ông Phan Thanh Phong, Phó chủ tịch UBND xã Quảng Phú (H.Quảng Điền), cho biết xã Quảng Phú diện tích mía hằng năm có hơn 30 ha, năm nay do ảnh hưởng của cơn bão số 5, bão 13 và lụt vừa qua đã làm toàn bộ diện tích mía chết lên đến 70%, t hiệt hại gần 7 tỉ đồng. “Hiện tại rất khó khăn cho bà con, do thời tiết không thuận lợi nên cũng chưa thể trồng lại. Nguồn giống để khôi phục sản xuất của người dân cũng gặp khó khăn, chúng tôi đã liên hệ với Phòng Nông nghiệp và UBND huyện để đề nghị hỗ trợ giống cho bà con trồng lại”, ông Phong nói và cho biết thêm: “Vừa tổn thất do mía chết nhưng người dân còn phải tốn công chặt bỏ để tiêu hủy, nếu không mía sẽ thối rữa, nhiễm bệnh, ảnh hưởng cho các vụ trồng về sau. Số mía chết đang cần tiêu hủy lên đến hơn 1.500 tấn, nhưng không có vị trí tập kết mía, chúng tôi đề nghị với huyện thống nhất hỗ trợ xe vận chuyển để chuyển lượng mía này ra bãi rác tiêu hủy giúp bà con, nhưng vẫn chưa có kết quả”.