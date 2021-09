Mở cửa du lịch thế nào cho an toàn?

Không chỉ dựa vào khách quốc tế, UBND TP.Phú Quốc đã báo cáo, đề xuất với tỉnh Kiên Giang hướng tới đón cả khách nội địa. Du khách nội địa chỉ cần đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chí như khách quốc tế thì Phú Quốc đều sẵn sàng chào đón. Song song đó, lãnh đạo “đảo ngọc” cũng đang kiến nghị với các bộ, ngành, đặc biệt là Bộ GTVT có hướng dẫn cụ thể để kết nối đưa khách từ những địa phương đang thuộc vùng xanh tới Phú Quốc.

Lý giải nguyên nhân vì sao du lịch được đánh giá là ngành rủi ro cao lây nhiễm dịch bệnh nhưng lại đang đi trước trong công cuộc mở cửa kinh tế, ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch HĐQT Vietravel Group, cho rằng nhu cầu đi lại của người dân luôn rất cao. Đặc biệt, sau thời gian quá dài “bó gối” ở nhà, có thể nói là chưa bao giờ cả xã hội “bất động” lâu như vậy, nhu cầu ấy lại càng bùng lên mạnh mẽ hơn.

Theo ông Kỳ, du lịch là ngành kinh tế đa ngành, du lịch khởi động sẽ kéo theo tất cả các ngành dịch vụ, thương mại, giao thông, sản xuất khác cùng vực dậy. Do đó, có thể kỳ vọng du lịch sẽ là ngành đầu tiên giúp thúc đẩy mở cửa kinh tế. Tuy nhiên, ngược lại, muốn mở cửa du lịch thì cũng phải đảm bảo những ngành dịch vụ liên quan cùng khởi động theo. Bên cạnh đó, du khách hiện nay cần ngắm nghía, đảm bảo an toàn mới quyết định lên đường. Du lịch an toàn để mở cửa kinh tế và nếu đi du lịch, mở cửa kinh tế thì phải đảm bảo an toàn. Đây là 2 vế cần giải quyết nếu muốn tính đến chuyện mở cửa du lịch.