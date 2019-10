Một chứng minh nhân dân đăng ký hàng trăm sim điện thoại

Cụ thể, các Sở Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp với chính quyền địa phương, công an, lực lượng quản lý thị trường tiến hành thanh tra diện rộng quản lý thông tin thuê bao di động trên phạm vi toàn quốc. Các đối tượng được thanh tra gồm các doanh nghiệp viễn thông di động, tổ chức, cá nhân, cửa hàng, đại lý phân phối, bán sim điện thoại trái pháp luật trên địa bàn. Đợt thanh tra sẽ bắt đầu thực hiện từ tháng 10.2019.

Bộ Thông tin và Truyền thông nhận định, hiện nay tình trạng sim rác vẫn được bày bán công khai, người dân không cần giấy tờ tùy thân vẫn có thể mua để sử dụng một cách dễ dàng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, an ninh. Nghị định số 49/2017 của Chính phủ sửa đổi bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP và Điều 30 của Nghị định số 174/2013 không giới hạn số lượng sim mà người dân, tổ chức, doanh nghiệp được sử dụng. Vì vậy lợi dụng quy định này, nhiều tổ chức, doanh nghiệp đã đăng ký thông tin cho hàng nghìn, hàng chục nghìn thậm chí vài chục nghìn sim thuê bao điện thoại di động nhưng không rõ các sim này hiện ở đâu, do ai đang sở hữu, sử dụng.