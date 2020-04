Mưa trái mùa giải nguy cho hàng trăm ngàn ha cây ăn trái miền Tây

Ngày 13.4, địa bàn TP.Cần Thơ bất chợt xảy ra mưa lớn bao trùm toàn quận trung tâm của TP.Cần Thơ như Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng và vùng ngoại ô. Mưa lớn kéo dài khoảng hơn 1 giờ sau đó rả rích suốt buổi chiều đã làm nhiệt độ ở Cần Thơ giảm sâu, thời tiết mát mẻ, hàng ngàn ha cây ăn trái ở H.Phong Điền được giải nhiệt kịp thời.

Tương tự ở Sóc Trăng, từ đêm 12 và sáng 13.4, nhiều đợt mưa lớn trút xuống các huyện, thị xã mang đến niềm vui cho hàng chục ngàn hộ dân trồng cây ăn trái, rau màu trên địa bàn. Tại huyện ven biển Trần Đề, cơn mưa đã giúp cho hàng ngàn hộ dân đang chịu cảnh thiếu nước sinh hoạt trầm trọng thở phào bớt gánh nặng khi có thể trữ nước đầy lu.

Ông Phạm Tấn Đạo, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Sóc Trăng, cho biết mừng nhất là các hộ trồng cây ăn trái ở huyện Kế Sách, Cù lao Dung. Hơn 20.000 ha cây ăn trái như nhãn, cam, quýt, xoài, bưởi, mãng cầu xiêm… của địa phương đã được giải hạn sau một thời gian dài thiếu nước bởi nắng nóng và xâm nhập mặn lấn quá sâu vào nội đồng. “Mặc dù đây mới là mưa trái mùa , vài ngày nữa thời tiết có thể nắng nóng trở lại nhưng với lượng mưa kha khá, cơn mưa đã giải quyết phần nào tình trạng thiếu nước nghiêm trọng của các hộ dân. Nhiều hộ dân cũng đã kịp thời tích nước ở các mương trong vườn”, ông Đạo nói.

Cùng ngày, cơn “mưa vàng” cũng bao trùm lên khắp các huyện của tỉnh Bến Tre giải cứu cho hàng ngàn ha dừa, cây ăn trái, cây giống. Cơn mưa lớn đã “giải cứu” hơn 72.000 ha dừa, gần 30.000 ha vườn cây ăn trái , cây giống, hàng trăm ngàn vật nuôi của người dân. Nước mưa cũng làm giảm độ mặn tại các kênh rạch, mương vườn. Tại Tiền Giang, mưa xuất hiện ở các huyện Chợ Gạo, Tân Phước, Cai Lậy, Châu Thành, TP.Mỹ Tho… Cũng trong ngày, tỉnh giáp biên giới Campuchia là An Giang cũng có mưa to. Cơn mưa kéo dài hơn 3 giờ đã giúp 17.000 ha rừng của tỉnh An Giang đang ở tình trạng đối mặt với mức cảnh báo cháy rừng cấp 5, được làm mát, giảm được cấp độ, nguy cơ cháy rừng.

Theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, mây đối lưu đang phát triển mạnh trên khu vực các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long... gây mưa rào và giông, có nơi mưa vừa, mưa to. Ngoài ra, mây đối lưu cũng đang phát triển mạnh trên vùng biển phía đông. Dự báo, mây đối lưu sẽ tiếp tục phát triển thêm gây ra mưa rào và giông cho các khu vực kể trên, có nơi mưa vừa, mưa to và có thể mở rộng sang khu vực lân cận khác như phía bắc TP.HCM, TP.Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang... Cơ quan này cũng lưu ý, mưa trái mùa thường đi kèm với giông sét, gió lớn và lốc xoáy, nên người dân cần thận trọng, gia cố lại nhà cửa để hạn chế tốc mái, đổ sập, đề phòng sét.