Muốn mua nhà ở xã hội phải gửi tiết kiệm

Anh Nguyễn Chí Anh (ngụ xã Phước Kiển, H.Nhà Bè, TP.HCM) đang có ý định vay tiền mua NOXH, nhưng với quy định này anh “hơi lo và có thể giấc mơ vay tiền mua NOXH sẽ trở nên xa vời”. Anh Chí Anh tính toán, nếu vay 600 triệu đồng, lãi suất bình quân khoảng 5%/năm trong 15 năm, chỉ tính mức trả nợ hằng tháng được ân hạn trong năm đầu (chưa trả nợ gốc) chỉ trả lãi cũng khoảng 2,5 triệu đồng, kèm theo mức gửi tiết kiệm 2,5 triệu đồng, tổng cộng phải khoảng 5 triệu đồng/tháng. Nếu trả cả lãi và nợ gốc khoảng 5,8 triệu đồng (trả lãi khoảng 2,5 triệu đồng, trả nợ gốc khoảng 3,3 triệu đồng), mức gửi tiết kiệm sẽ lên đến khoảng 5,8 triệu đồng. Như vậy tổng cộng Chí Anh phải chi khoảng 8,3 triệu đồng/tháng, bao gồm trả lãi 2,5 triệu đồng và gửi tiết kiệm 5,8 triệu đồng.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) Lê Hoàng Châu, quy định này quá vô lý bởi hiện nay lãi suất ở các ngân hàng thương mại bình quân từ 7 - 8%/năm, trong khi Ngân hàng Chính sách xã hội lại ấn định lãi suất chỉ 4,8%/năm. Quy định này cũng sẽ khó thu hút được người gửi tiết kiệm NOXH nếu so sánh với các ngân hàng thương mại khác, cũng cho vay mua NOXH nhưng không làm khó người nghèo.

“Quy định này sẽ dẫn đến mức gửi tiết kiệm khác nhau do giá căn hộ NOXH khác nhau (có căn hộ 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ trong cùng tòa nhà chung cư, hoặc giữa các dự án NOXH khác nhau). Hơn nữa, trường hợp người gửi tiết kiệm chưa đến lượt được mua NOXH (do nguồn cung không đáp ứng kịp nhu cầu) thì sẽ không xác định được “mức trả nợ hằng tháng” để gửi tiền tiết kiệm. Quy định này còn có điểm bất hợp lý là người mua NOXH vừa phải gửi tiết kiệm hằng tháng, vừa phải trả lãi vay hằng tháng trong năm đầu do chưa phải trả nợ gốc và trước đó đã phải trả 20% giá trị hợp đồng mua NOXH, thì toàn bộ chi phí tài chính hằng tháng sẽ là gánh nặng cho người mua NOXH”, ông Châu nói.