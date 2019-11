Nên bỏ khung giá đất

Nhưng thực tế từ khi ban hành luật đến nay, khung giá đất của Chính phủ chưa hề thay đổi lần nào dù giá nhà đất liên tục biến động.

Lãnh đạo một công ty bất động sản cho rằng những năm gần đây các DN bất động sản bị hành hạ “lên bờ xuống ruộng” vì không thể đóng được tiền sử dụng đất để triển khai dự án. Nguyên nhân một phần cũng do những bất cập từ bảng giá đất gây ra. Bởi đối với dự án bất động sản quy mô nhỏ, có mức thu tiền sử dụng đất dưới 30 tỉ đồng phải dùng hệ số K để xác định nghĩa vụ tài chính do khung giá đất và bảng giá đất không sát với giá thị trường. Do đó, Chính phủ cần xem xét bỏ khung giá đất.