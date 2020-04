Ngành nào có cơ hội “lột xác” sau dịch bệnh ?

Gần 5 triệu lao động mất việc, tạm nghỉ... vì dịch Covid-19 Tại buổi họp báo tổ chức sáng 24.4 về tình hình lao động việc làm quý 1, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (Bộ KH-ĐT) Phạm Quang Vinh cho biết tính đến giữa tháng 4 , có gần 5 triệu lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Trong đó, lao động làm việc trong ngành công nghiệp chế biến chế tạo bị ảnh hưởng nhiều nhất, với hơn 1,2 triệu; ngành bán buôn, bán lẻ với hơn 1,1 triệu lao động; ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống với gần 740.000 lao động. Bên cạnh đó, khoảng 84,8% doanh nghiệp cho biết gặp khó khăn. Doanh nghiệp quy mô lớn và quy mô vừa chịu tổn thương nhiều hơn so với các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và siêu nhỏ. Bà Vũ Thị Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Thống kê dân số và lao động (Tổng cục Thống kê), cho biết thêm số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý 1 là gần 1,1 triệu người, tăng 26.100 người so với quý trước và tăng 26.800 người so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, tốc độ tăng thu nhập của người lao động so với cùng kỳ năm trước chưa bằng một nửa so với tốc độ tăng thu nhập của quý 1/2019. Anh Vũ