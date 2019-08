Người dân tham gia đấu giá căn hộ tái định cư

Trước đó, TP chủ trương bán đấu giá theo cụm và không chia nhỏ, chỉ khi không bán được mới có thể bán theo từng khối nhà (cũng là bán sỉ, không chia nhỏ thành từng căn hộ). Chưa kể các tổ chức, cá nhân muốn mua phải đặt cọc trước 20% giá khởi điểm. Nếu trúng đấu giá, trong vòng một tháng phải nộp 50% giá trị trúng đấu giá, 50% còn lại nộp trong vòng 90 ngày. Nếu không sẵn tiền lớn, rất khó để tham gia. Đây là một trong các nguyên nhân khiến lô căn hộ 3.790 căn mang bán đấu giá từ năm 2017 vẫn ế chỏng chơ, trong khi nhu cầu về nhà ở của người dân là rất lớn.

Đề xuất này cũng được TP ủng hộ. Tại buổi làm việc với ban lãnh đạo Sở Xây dựng TP.HCM mới đây, ông Võ Văn Hoan, Phó chủ tịch UBND TP, cho biết sau lần bán đấu giá 3.790 căn hộ TĐC tại Thủ Thiêm (Q.2), với giá khởi điểm 8.800 tỉ đồng không thành công, các sở ngành đang tham mưu đấu giá lại, với giá khởi điểm dự kiến 9.900 tỉ đồng.

Nếu vẫn ế, ông Hoan yêu cầu Sở Xây dựng cần nghiên cứu tham mưu cho lãnh đạo TP phương án để giải quyết số lượng căn hộ nói trên vì để càng lâu càng xuống cấp. Theo đó, có thể cho người dân hay cán bộ công chức đấu giá từng căn để tạo quỹ nhà cho người có nhu cầu.

Nếu bán giá cao theo giá thị trường thì khó ai mua vì khách hàng có nhiều lựa chọn tốt hơn, còn nếu bán thấp quá thì nhà nước sẽ bị lỗ và khi đó trách nhiệm xử lý rất phức tạp. Do đó, TP nên chọn phương án bán lẻ nhưng phải thêm chính sách cho vay ưu đãi của ngân hàng. TS Bùi Quang Tín

Ông Đinh Duy Trinh, Tổng giám đốc Công ty VNG REAL, phân tích thất bại trong việc bán đấu giá nhà TĐC là do lô quá lớn. Vì thế, nên đem bán đấu giá lẻ rộng rãi cho người dân tham gia. Nếu người dân được mua nhà thì nhà nước vừa giải quyết được vấn đề tài chính cũng vừa giải quyết được cả vấn đề an sinh xã hội cho TP. Bán trực tiếp cho dân thì họ mua được giá tốt hơn so với việc mua lại những căn hộ này từ các doanh nghiệp trúng đấu giá. Nhà nước còn có thể bán được căn hộ với giá cao hơn so với bán sỉ. Tuy nhiên thời gian bán số căn hộ này có thể lâu hơn và phức tạp hơn khi phải thành lập bộ máy quản lý, bán hàng.