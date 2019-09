Người nuôi tôm hùm phập phồng lo giá

Theo thống kê của Phòng Kinh tế TX.Sông Cầu, hiện vùng nuôi này đã thả nuôi hơn 83.484 lồng tôm hùm thịt và hơn 17.000 lồng tôm hùm ươm. Trong đó, ngư dân đã thu hoạch khoảng 12.829 lồng với sản lượng gần 354 tấn.

Không những giá tôm xuống thấp mà thương lái chỉ mua những con tôm đúng tiêu chuẩn loại 1. Có những hộ nuôi xuất bán khoảng 1.000 con tôm nhưng khi đưa vào đến bờ thì thương lái chỉ lựa mua khoảng 300 - 400 con, còn lại người nuôi phải chuyển ra lồng, bè để thả nuôi lại.

“Từ trước đến nay, chưa bao giờ người nuôi tôm hùm ở TX.Sông Cầu gặp phải tình cảnh như thế này. Do vận chuyển thời gian dài, nhiều con tôm bị sốc nên khi thả nuôi lại đã bị chết”, ông Vương than thở.

Ông Đoàn Văn Bảy, ở P.Xuân Phú (TX.Sông Cầu), cho biết gia đình ông thả nuôi 17 lồng với khoảng 5.000 con tôm hùm xanh, đến nay đã quá tuổi thu hoạch trên 3 tháng nhưng chưa dám xuất bán. Lý do, khoảng cuối tháng 5.2019, khi gia đình ông dự định xuất bán tôm thì thấy tình trạng thương lái ép giá, ép phẩm cấp nên đành tiếp tục nuôi chờ giá lên. “Mặc dù mỗi ngày chi phí thức ăn cho tôm khoảng vài triệu đồng, nhưng nếu xuất bán ở thời điểm tôm hùm hạ giá nói trên thì sẽ bị lỗ nặng. Rất may là từ đầu tháng 9.2019 đến nay, giá tôm hùm thương phẩm đã tăng dần trở lại. Vừa rồi gia đình tôi xuất bán khoảng 600 con tôm hùm xanh với giá 695.000 đồng/kg, so với năm trước không bằng nhưng giá tôm này có thể chấp nhận được, người nuôi có lãi chút ít”, ông Bảy chia sẻ.