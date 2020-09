Nhà bán lẻ Mỹ phá sản, doanh nghiệp dệt may Việt chới với

Giữa tháng 7, Tập đoàn RTW Retailwinds (sở hữu chuỗi cửa hàng New York & Company - NY&Co) tại Mỹ nộp đơn phá sản đã giáng một đòn mạnh cho Công ty cổ phần May Sông Hồng (MSH) khi công ty này là 1 trong 3 khách hàng truyền thống lớn nhất của May Sông Hồng trong nhiều năm trở lại đây. Tổng cộng may Sông Hồng còn đang kẹt khoản nợ phải thu lên tới 219 tỉ đồng với khách hàng này. Tuy nhiên, do sự việc khá đột ngột nên trong nửa đầu năm 2020, công ty May Sông Hồng vẫn chưa trích lập dự phòng đối với khoản thu nói trên. Dự kiến doanh nghiệp chỉ bắt đầu trích lập dự phòng trong Báo cáo tài chính quý 3 và quý 4/2020. Về khả năng có thể thu hồi được bao nhiêu trong khoản nợ của khách hàng NY&Co, lãnh đạo công ty cũng đã liên hệ nhưng chưa có kết quả.

Trước đó vào tháng 5, chuỗi bách hóa khổng lồ J.C.Penney tại Mỹ cũng tuyên bố đóng cửa khiến cho hàng loạt doanh nghiệp dệt may Việt Nam đang là đối tác của tập đoàn này bị cuốn vào cơn bão. Việc thu hồi được nợ từ những công ty đã tuyên bố phá sản như “mò kim đáy bể” vì các hãng đã cạn kiệt tài chính, tài sản còn lại không đủ để trả nợ cho đối tác.

Chẳng hạn, từ năm 2018 khi hãng bán lẻ Sears Holdings của Mỹ phá sản, Công ty cổ phần Dệt may – Đầu tư Thương mại Thành Công (TCM) có giao dịch với 2 công ty con của Công ty Sears là Roebuck & Co và Công ty Kmart Corporation đã bị thiệt hại khoản tiền lớn, trong đó khoản nợ phải thu từ Công ty Sears, Roebuck & Co là 63,86 tỉ đồng và từ Kmart Corporation là hơn 37 tỉ đồng. Đến cuối năm 2019, số nợ phải thu được ghi nhận tại 2 công ty trên hầu như không thay đổi, tổng cộng hơn 100 tỉ đồng. Mới nhất tại Báo cáo tài chính quý 2/2020 của dệt may Thành Công, số nợ phải thu từ 2 công ty thuộc Sears Holdings vẫn còn nguyên...