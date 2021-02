Nhiều doanh nghiệp “lội ngược dòng”, lãi lớn

Báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp và thương mại của Bộ Công thương trong tháng 1 ghi nhận, một số ngành xuất khẩu lớn như dệt may, da giày đã giữ được đà tăng xuất khẩu và duy trì được nhịp độ sản xuất ngay từ tháng đầu năm. Cụ thể, tháng 1, chỉ số sản xuất da và các sản phẩm liên quan tăng gần 21% so với cùng kỳ năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu giày dép các loại tháng 1 ước đạt 1,8 tỉ USD, tăng hơn 26% so với cùng kỳ