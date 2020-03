Nhiều nhóm hàng nhập khẩu giảm 20-30%

Cụ thể, tính đến ngày 15.2, nhập khẩu nhóm hàng vải đạt hơn 79% so cùng kỳ; nhóm hàng nguyên phụ liệu may mặc, da giày đạt gần 82,4%; nhóm hàng máy móc , thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 81,5%; nhóm điện thoại các loại và linh kiện đạt 75,6%; sắt thép các loại đạt 69%; ô tô nguyên chiếc gần 80%. Đặc biệt, phương tiện vận tải khác và phụ tùng nhập khẩu trong 2 tháng đầu năm chỉ đạt 42,3% so cùng kỳ. Đây cũng là những nhóm hàng nhập khẩu có đóng góp thuế cao cho ngành.