Mất việc, nhọc nhằn mưu sinh mùa dịch Covid- 19

Cả tháng nay tôi may khẩu trang kháng khuẩn từ nguồn vải của đứa cháu làm trong ngành thời trang mua về, đến nay cũng được hơn 1.000 chiếc. May mắn là ngoài nghề giáo, còn biết may vá thêu thùa…