Nhộn nhịp thực phẩm tết tự làm trên mạng

Bước vào những ngày đầu tháng chạp âm lịch (đầu tháng 1.2019), bạn bè khá bất ngờ khi chị Hoàng Oanh - nhân viên một cơ quan nhà nước - cho biết nhận làm giò bao tử và sẽ giao vào khoảng 26 - 27 tết. Theo chị, xuất phát từ ý tưởng ngày đầu năm mới, nhiều người tin rằng ăn được món bao tử, giò, lưỡi heo (bao tử - giúp có được sức khỏe, được no ấm cả năm; giò - giúp vững chắc cả năm; lưỡi - giúp nói những lời hay ý đẹp cho mọi người) thì công việc cả năm được thuận lợi, như ý, sức khỏe dồi dào. Vì vậy chị đã sáng tạo ra món ăn “3 trong 1” là món bao tử nhồi bắp giò, lưỡi heo để giúp các bà nội trợ không phải suy nghĩ cách chế biến cả 3 món với giá 350.000 đồng/kg. Sẵn nhận hàng cho món giò bao tử nên chị Oanh dịp này cũng “rao” luôn món lạp xưởng nhà ở quê Tiền Giang làm với giá 220.000 đồng/kg.

“Nếu nấu riêng cả 3 món thật sự ăn không hết khi ngày tết có quá nhiều món khác. Tùy vào khẩu vị của mọi người để đánh giá về chất lượng, nhưng gì chứ sạch thì đảm bảo. Mình chỉ làm cho vui, cung cấp cho người quen chứ không phải kinh doanh”, chị Oanh khẳng định.

Cũng không phải là người bán hàng chuyên nghiệp nhưng từ tết năm 2017, chị Ngọc Thi, nhân viên một công ty tại quận Tân Bình (TP.HCM) bắt đầu nhận làm món lạp xưởng do mẹ ở Tiền Giang tự làm. Mùa tết đầu tiên 2017 (kéo dài khoảng 2 tháng), Thi cũng bán được hơn 50 kg. Từ đó cứ đến mùa tết, món lạp xưởng của nhà Thi đã được các khách quen đặt hàng và năm sau có thêm món khô gà lá chanh và kẹo dừa. Mục tiêu mà Thi chia sẻ là do mẹ mới về hưu nên có thời gian rảnh. Vì vậy nghĩ ra chuyện làm kiếm thêm tiền tiêu tết vừa vui nhà vui cửa. Mùa tết năm nay giá lạp xưởng tươi và khô gà lá chanh của nhà Thi tăng thêm 20.000 đồng/kg so với tết năm 2018 vì giá nguyên liệu tăng.