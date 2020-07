NutiFood được vinh danh là nơi làm việc tốt nhất châu Á

Công ty CP Thực phẩm Dinh dưỡng NutiFood (NutiFood) vừa được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2020 - Best Companies To Work For In Asia 2020” tại buổi lễ HR Asia Awards diễn ra ngày 1.7

Bà Trần Thị Lệ - Tổng Giám đốc NutiFood vinh dự nhận giải thưởng từ HR Asia - Ảnh: NutiFood Ảnh: NutiFood Bà Trần Thị Lệ - Tổng Giám đốc NutiFood vinh dự nhận giải thưởng từ HR Asia