Nutifood giảm sâu giá sữa, tới 50% tại Hà Nội và Long An

Cụ thể, Nutifood giảm sâu 50% giá sản phẩm NutiMilk 100% Sữa New Zealand bò ăn cỏ tự nhiên ít đường. Đây là một trong những dòng sản phẩm cao cấp của Nutifood với nguyên liệu được nhập khẩu hoàn toàn từ New Zealand - một trong những quốc gia cung cấp nguồn sữa tốt nhất thế giới. Khác với bò nuôi công nghiệp, bò ăn cỏ tự nhiên được thả tự do trên những đồng cỏ trong lành trải dài khắp New Zealand, từ đó cho ra nguồn sữa đạt hàm lượng dinh dưỡng cao. Để sản phẩm đến tay người tiêu dùng Việt Nam, Nutifood đã hợp tác độc quyền với Fonterra - công ty đại diện cho 10.500 nông dân tại New Zealand, cam kết cung cấp nguồn sữa bò ăn cỏ tự nhiên với chất lượng đạt quy chuẩn cao.