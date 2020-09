NutiFood tung 'siêu phẩm' - sữa tươi 100 điểm chuẩn ngoại nhập

Nằm ở độ cao 800 m so với mực nước biển, tách biệt với cuộc sống con người, Trang trại bò sữa NutiMilk hội đủ 6 yếu tố ưu việt nhất: Đất sạch – Không khí sạch – Nước sạch – Cỏ sạch – Nhiệt độ mát 21 - 25C – Sản lượng 25 lít sữa/ngày/con bò (không khai thác ở mức tối đa để đảm bảo sữa có chất lượng tốt nhất) để cho ra nguồn sữa tươi chuẩn cao. Tổng thời gian từ lúc sữa được vắt ra đến khi thành phẩm chỉ mất 9,5 tiếng, giúp lưu giữ trọn vẹn vị thơm ngon và hàm lượng dinh dưỡng trong từng hộp sữa.

Bên cạnh hàm lượng dinh dưỡng cao, sữa tươi 100 điểm NutiMilk còn có hương vị tự nhiên, an toàn, tốt cho sức khỏe do: không chất bảo quản – không dư lượng thuốc thú y – không hóoc-môn tăng trưởng – không thuốc bảo vệ thực vật – dinh dưỡng tốt tự nhiên – tươi ngon thuần khiết. Ngoài ra, các thành phần dinh dưỡng của sữa in trên hộp được sắp xếp theo từng nhóm với lợi ích khác nhau cho sức khỏe giúp người xem dễ hiểu hơn.