Ở 10 năm vẫn chưa được cấp sổ hồng, cư dân Quốc Cường Gia Lai kêu cứu

Bà Ngọc, một cư dân tại chung cư Quốc Cường Gia Lai, phường Tân Kiểng, quận 7, TP.HCM cho biết, lý do chưa cấp sổ hồng theo các cơ quan quản lý có thẩm quyền là do chung cư mắc 4 lỗi vi phạm về xây dựng , ảnh hưởng đến môi trường xung quanh cần phải khắc phục. Tuy nhiên, theo bà Ngọc, nếu thực hiện khắc phục theo yêu cầu của cơ quan chức năng thì chưa chắc đã tốt hơn cho cư dân. Ví dụ như việc chủ đầu tư di chuyển trạm bơm nước, trạm biến áp từ hầm lên phía trên chỗ công viên sẽ giúp tăng chỗ đậu xe cho cư dân. Nếu chuyển xuống sẽ vô cùng bất lợi. Hay làm ram dốc cho người khuyết tật, dù không có trong thiết kế nhưng nếu phá bỏ người khuyết tật sẽ khó di chuyển lên tầng trệt. Do vậy, các cư dân đã có biên bản đồng ý chấp thuận giữ nguyên hiện trạng. Đối với các lỗi xây dựng sai thiết kế, đề nghị nhà nước tách ra xử lý riêng để cấp sổ hồng cho cư dân.