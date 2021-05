One IBC: Cơ hội vàng thành lập công ty thương mại điện tử ở Hồng Kông

Với gần 5 triệu người mua sắm qua mạng hằng ngày, dự kiến tỷ lệ thâm nhập thị trường của ngành thương mại điện tử là 72.6% (năm 2022) và đạt giá trị $11,3 tỉ (năm 2025). Khách hàng cá nhân chiếm khoảng 60% toàn bộ doanh thu từ kinh doanh thương mại điện tử. Khi so sánh thương mại điện tử và thương mại truyền thống, không thể phủ nhận đây là tương lai cho thành lập công ty ở Hồng Kông.

Tại đây, 61% giao dịch của ngành thương mại điện tử được thực hiện qua trang web hay ứng dụng điện thoại trực thuộc công ty bán hàng và 22% được thực hiện trung gian qua bên thứ ba. Các sàn kinh doanh thương mại điện tử phổ biến ở Hồng Kông là Taobao, Amazon, JD, Alibaba và eBay. Với 32% tỷ lệ phát triển kép hàng năm, thanh toán qua ví điện tử được dự kiến là sẽ đứng đầu năm nay. Các ví điện tử lớn là PayPal và AliPay.

Doanh nhân nước ngoài có thể tận dụng các thương hiệu lớn và hệ thống bán hàng qua mạng tân tiến có sẵn để thành lập công ty thương mại điện tử ở Hồng Kông dễ dàng và nhanh chóng.

Chỉ tiêu hàng đầu để khách hàng lựa chọn cửa hàng online là giá thành, chất lượng sản phẩm và sự thuận tiện khi mua sắm. Khách hàng nào có trải nghiệm tích cực khi mua sắm sẽ thường quay lại và mua món hàng khác.

Hồng Kông cũng đòi hỏi ít thủ tục khi kinh doanh thương mại điện tử, cho phép các doanh nghiệp tự do sáng tạo. Hệ thống thuế đặc trưng với thuế cho thu nhập phát sinh ở nước ngoài là 0% thu hút nhiều người tìm đến để thành lập công ty thương mại điện tử.

Theo báo cáo chính phủ năm 2019, hơn 2 triệu hộ gia đình ở Hồng Kông có máy tính kết nối internet và gần 6 triệu người sở hữu điện thoại thông minh, trong đó khoảng 74% đơn hàng qua máy tính, 16% qua điện thoại và 6% qua máy tính bảng. Người trẻ tuổi hoạt động trên mạng nhiều hơn tuy nhiên người ở độ tuổi đi làm mới có sức mua mạnh nhất. Để chiếm lấy thị phần trong ngành này, cần phải tập trung vào các khách hàng trẻ và tối ưu hóa dịch vụ cho điện thoại và máy tính bảng.

Cơ sở vật chất của Hồng Kông rất phát triển, đáp ứng nhu cầu của ngành thương mại điện tử. Như One IBC đã từng phân tích trong bài “ One IBC: Thành lập công ty ở Hồng Kông - Rộng cửa cho thương mại Việt Nam ”, Hồng Kông có các chính sách xuất nhập khẩu thuận lợi và các thương cảng hiện đại, đứng hàng đầu trong xếp hạng về logistic do Ngân hàng thế giới đánh giá. Là thương cảng miễn thuế và có lưu lượng giao thông đến các nước châu Á dồi dào, nhiều khách hàng của One IBC dùng Hồng Kông là kho hàng hay trung tâm điều phối cho khách hàng châu Á. Cách này cắt giảm thời gian giao hàng và tạo nên lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ.

Kinh doanh thương mại điện tử xuyên biên giới với Trung Quốc đại lục chiếm 37%, với Mỹ chiếm 21% và với Nhật chiếm 16% theo số liệu của Statista. Người mua sắm ở Hồng Kông cũng chuộng hàng hóa của Trung Quốc, Singapore và Nhật. Trong lĩnh vực này, mặt hàng điện tử và truyền thông đứng đầu, chiếm đến $1.07 tỉ thị phần. Theo sát sau đó là mặt hàng thời trang với $990.5 triệu. Đây cũng là hai mặt hàng mà Việt Nam sản xuất và xuất khẩu rất lớn. Thành lập công ty ở Hồng Kông mở ra nhiều cơ hội để kinh doanh thương mại điện tử ở thị trường quốc tế.

