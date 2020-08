'Ông lớn' tỉ đô bỏ túi hơn 41.000 tỉ đồng lợi nhuận

Theo thống kê của Fiinpro, trong quý 2/2020, các doanh nghiệp niêm yết trong nhóm VN30 trên sàn TP.HCM tạo ra lợi nhuận là 41.280 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế nửa đầu năm, lợi nhuận ròng cả nhóm đạt 74.512 tỉ đồng, giảm 5,1% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, kết quả kinh doanh quý 2/2020 của các công ty trong nhóm VN30 cải thiện so với quý trước, tăng 25% dù thực hiện giãn cách xã hội trên cả nước và dịch Covid-1 9 diễn biến phức tạp. Trong đó, các doanh nghiệp quý 1/2020 báo lỗ cả nghìn tỉ đồng như Petrolimex (PLX), Vietjet (VJC) thì quý 2/2020 cũng có lãi trở lại. Thậm chí có nhiều doanh nghiệp báo lãi tăng tính bằng lần như TTC Sugar (SBT), Tài chính Hoàng Huy hay chứng khoán SSI…

Cụ thể như quý cuối niên độ 2019 - 2020 (từ ngày 1.4 – 30.6), TTC Sugar ghi nhận doanh thu tăng 30% đạt 3.728 tỉ đồng, biên lãi gộp cải thiện mạnh từ 6,9% lên 13,7%. Đồng thời, dù doanh thu tài chính giảm mạnh nhưng các chi phí đồng loạt giảm đã giúp lãi ròng đạt 240 tỉ đồng, gấp 7,7 lần cùng kỳ năm trước. Kết quả này giúp lũy kế cả năm, lãi ròng TTC Sugar đạt 372 tỉ đồng, tăng 38,8% so với niên độ tài chính trước.

Hay Công ty Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) có quý khởi đầu niên độ tài chính 2020 - 2021 (từ ngày 1.4.2020 – 31.3.2021) với doanh thu thuần đạt 1.172 tỉ đồng, gấp 5 lần cùng kỳ năm trước; lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ 212 tỉ đồng, gấp 3 lần.

Khá nhiều doanh nghiệp lớn vẫn đạt được sự tăng trưởng lợi nhuận bất chấp dịch Covid-19 như Hòa Phát (HPG), Vinamilk (VNM), PV Power (POW), Novaland (NVL)... Trong đó, Hòa Phát có mức lãi cao kỷ lục 2.743 tỉ đồng trong quý 2 vừa qua, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước. Hoặc tập đoàn Masan báo lỗ 78 tỉ đồng trong quý 1/2020 thì sang quý 2 đã có lãi 195 tỉ đồng. Tính chung 6 tháng đầu năm nay, Masan Group đạt doanh thu thuần hợp nhất là 35.404 tỉ đồng, tăng 103,3% so với mức 17.411 tỉ đồng của cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ mức tăng trưởng hai chữ số tại The CrownX. Lợi nhuận thuần phân bổ cho cổ đông của công ty là 117 tỉ đồng…