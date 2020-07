Doanh thu tiêu dùng của Masan tăng trưởng gần 27% trong 6 tháng

Theo đó, The CrownX (Công ty sáp nhập từ VinCommerce và Masan Consumer) nền tảng tiêu dùng – bán lẻ tích hợp của tập đoàn đạt được doanh thu 12.592 tỉ đồng trong quý 2/2020 và 25.848 tỉ đồng trong nửa đầu năm 2020, tỷ lệ tăng trưởng lần lượt là 20,5% và 26,8%. Thu nhập trước thuế, lãi vay (EBITDA) của đơn vị này đạt 676 tỉ đồng trong quý 2 và lũy kế đạt 1.262 tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm nay, tỷ lệ tăng trưởng lần lượt là 80,7% và 58,3%. Biên EBITDA nửa đầu năm 2020 tăng trưởng lên mức 4,9% so với mức 3,9% ở cùng kỳ năm trước.

Trong quý 2/2020, Masan đã hoàn tất mua thêm 12,6% cổ phần của The CrownX với tổng giá trị tiền mặt là 862 triệu USD. Bên cạnh đó, mảng kinh doanh thịt của Masan MEATLife (MML) tiếp tục mở rộng quy mô và cải thiện hiệu quả vận hành. Doanh thu từ kinh doanh thịt của MML đạt 1.055 tỉ đồng trong nửa đầu năm 2020 với đà tăng trưởng 32,7% trong quý 2 so với quý 1. Hiện nay, 40% lượng thịt của MML được thu mua từ các bên thứ ba đáp ứng yêu cầu chất lượng và theo giá thị trường, điều này khiến lợi nhuận bị ảnh hưởng do giá heo hơi hiện ở mức cao kỷ lục. MML đang tìm các giải pháp thay thế mang tính chiến lược để xây dựng mô hình chuỗi cung ứng bền vững hơn. Tuy nhiên, Ban điều hành tin tưởng rằng giá heo hơi sẽ quay trở lại mức bình thường trong 6 - 12 tháng tới khi tổng đàn heo đã tăng 30% vào tháng 4.2020 so với tháng 12.2019…