Phản đối đề xuất tính tiền sử dụng đất làm hồ bơi, vườn hoa, lối đi nội bộ, bãi đậu xe nổi...

Cụ thể, tại văn bản số 6211 gửi UBND TP.HCM, Sở Tài nguyên - Môi trường kiến nghị toàn bộ diện tích khuôn viên đất xây dựng khu nhà ở chung cư phù hợp quy hoạch đất ở (sau khi đã trừ lộ giới đường giao thông, hành lang an toàn…) bao gồm diện tích đất xây dựng chung cư - khối đế và diện tích đất làm hồ bơi, vườn hoa, sân chơi, lối đi nội bộ, bãi đậu xe nổi… phải được xác định là đất ở, phải tính thu nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất , tiền thuê đất (nếu là xây dựng nhà ở để cho thuê) và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ hồng).

Theo HoREA, kiến nghị trên đây của Sở Tài nguyên - Môi trường chỉ đúng với các dự án nhà chung cư quy mô nhỏ nhưng không đúng quy định pháp luật hiện hành đối với các dự án nhà chung cư quy mô lớn.

Với các dự án nhà chung cư quy mô nhỏ, phần diện tích đất làm hồ bơi, vườn hoa, sân chơi, lối đi nội bộ, bãi đậu xe nổi… không thuộc diện phải bàn giao cho địa phương hoặc đơn vị chuyên ngành quản lý, vận hành. Tuy nhiên, đối với các dự án lớn, phần đất này sau khi chủ đầu tư xây dựng xong phải bàn giao lại cho Nhà nước quản lý.

Không những thế, đề xuất của Sở Tài nguyên - Môi trường chưa chuẩn xác và không đúng với thực tiễn công tác xác định giá đất, thẩm định giá đất, xác định tiền sử dụng đất dự án, theo quy định của pháp luật về đất đai, theo phương pháp thặng dư để xác định giá đất cụ thể.

Trong quá trình thực hiện công tác xác định giá đất, thẩm định giá đất, tính tiền sử dụng đất dự án xây dựng nhà ở chung cư, Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Tài chính và Hội đồng thẩm định giá đất thành phố đã tính đúng, tính đủ chi phí và doanh thu của dự án, bao gồm phần diện tích đất làm hồ bơi, vườn hoa, lối đi nội bộ, bãi đậu xe nổi, toàn bộ diện tích tầng hầm, kể cả phần diện tích tầng hầm nằm ngoài ranh diện tích xây dựng khối đế nhà chung cư. như trường hợp tính tiền sử dụng đất dự án Gateway Thảo Điền của Công ty cổ phần Bất động sản Sơn Kim, có diện tích tầng hầm 9.089,20 m2, lớn hơn diện tích xây dựng khối đế tòa tháp nhà chung cư là 5.742,80 m2. Do vậy, không có phát sinh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở chung cư đối với phần diện tích đất làm hồ bơi, vườn hoa, lối đi nội bộ, bãi đậu xe nổi, đã có “Quyết định về duyệt Phương án xác định giá đất cụ thể” của UBND thành phố và chủ đầu tư đã thực hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất.

Đề xuất của Sở Tài nguyên – Môi trường được cho là sẽ phát sinh các hệ lụy cho cả người dân và doanh nghiệp Ảnh: Đình Sơn

Do nhận định và đề xuất của Sở Tài nguyên - Môi trường nêu trên, nên Sở Tài nguyên - Môi trường chưa cấp sổ hồng cho các chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở chung cư, dẫn đến khách hàng mua nhà cũng chưa được cấp “sổ hồng”, làm phát sinh nhiều hệ lụy. Trong đó, chủ đầu tư không thu được 5% giá trị hợp đồng mua nhà (phần còn lại), đồng thời bị khách hàng mua nhà khiếu kiện vì không được nhận sổ hồng đúng hẹn. Trong khi đó, khách hàng mua nhà là bên vô can, lẽ ra phải được cấp sổ hồng trước còn nghĩa vụ tài chính phát sinh (nếu có) là quan hệ giữa chủ đầu tư dự án với Nhà nước, nên cần tách bạch hai vấn đề này, để sớm giải quyết cấp sổ hồng cho khách mua nhà. Do không có sổ hồng nên cả người dân và chủ đầu tư đều không thực hiện được các giao dịch dân sự, kinh tế và chưa được bảo vệ quyền sở hữu đầy đủ.

HoREA đề nghị UBND thành phố xem xét, chỉ đạo không thu thêm tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất làm hồ bơi, vườn hoa, lối đi nội bộ, bãi đậu xe nổi và phần diện tích tầng hầm nằm ngoài ranh diện tích xây dựng khối đế tòa nhà chung cư đối với các dự án nhà chung cư đã được UBND thành phố thông qua “Quyết định về duyệt phương án xác định giá đất cụ thể” và chủ đầu tư đã thực hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất, vì không có phát sinh thêm các khoản thu ngân sách nhà nước.