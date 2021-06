Phát hiện kho chứa hàng tấn nguyên liệu trà sữa không rõ nguồn gốc

Tối 24.6, Đội Quản lý thị trường số 17 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội) bất ngờ kiểm tra một cơ sở kinh doanh và 3 kho cất giấu hàng hóa của Công ty TNHH Mr. Drink Việt Nam (trụ sở chính tại tầng 1 căn nhà V1-A03 thuộc dự án The Terra An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội). Cơ sở do ông Nguyễn Hữu Toàn làm chủ.