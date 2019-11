Phạt theo giá trị với mua bán ngoại tệ trái phép

Tại NĐ 88, quy định xử phạt trong lĩnh vực ngoại hối và vàng đã được thay đổi theo chiều hướng giảm nhẹ hơn kể từ sau ngày 31.12.2019. Theo đó, mua bán trái phép dưới 1.000 USD sẽ bị cảnh cáo, thay vì phạt tới 90 triệu như vụ đổi 100 USD ở tiệm vàng như nói trên.

TS Nguyễn Đức Độ - Phó viện trưởng Viện Kinh tế - Tài chính (Học viện Tài chính) cho rằng NĐ 88 xử phạt dựa vào giá trị giao dịch đã có phần tiến bộ hơn so với quy định đang áp dụng. Hiện nay, nhiều người dân không biết quy định mua bán ngoại tệ, vàng đúng nơi quy định nên trong trường hợp bị phát hiện, thì cũng nên cảnh cáo để họ biết, chứ không nên phạt tiền, nhất là phạt nặng như cũ.

Theo ông Độ, người dân được phép giữ ngoại tệ, vàng và mua bán giao dịch ở những nơi được phép. Do đó nếu có phạt thì phạt nặng người kinh doanh ngoại tệ, vàng chuyên nghiệp không có giấy phép hành nghề, chứ không nên phạt người dân bởi người dân sẽ không phân biệt được địa điểm nào có giấy phép giao dịch.

“Đừng buộc người dân phải kiểm tra các điểm giao dịch có giấy phép mua bán ngoại tệ, vàng, nhất là họ không thể phân biệt được giấy thật hay giả”, ông Độ cho hay.

Ông Đinh Thế Hiển, Viện trưởng Viện Nghiên cứu tin học và kinh tế ứng dụng, nhận xét: Quy định xử phạt theo giá trị là khá phù hợp với tình hình thực tiễn. Tuy việc giảm nhẹ hình thức xử phạt có thể sẽ làm thị trường chợ đen lũng đoạn trong một số giai đoạn nhưng mức xử phạt theo quy mô giá trị là cần thiết. Đối với người dân có 100 USD mà mức phạt bằng người đổi 100.000 USD là không hợp lý.

NĐ 88 cũng quy định người dân mua bán vàng tại những điểm không có giấy phép kinh doanh vàng miếng, sử dụng vàng miếng làm phương tiện thanh toán, ngoài việc bị phạt cảnh cáo, còn bị phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần. Phạt tiền từ 30 - 50 triệu đồng đối với hành vi không niêm yết công khai giá mua, giá bán vàng miếng tại địa điểm giao dịch theo quy định; phạt tiền từ 80 - 100 triệu đồng khi mang theo vàng xuất cảnh, nhập cảnh không đúng quy định của pháp luật , mức phạt cao nhất lên đến 400 triệu đồng đối với đơn vị không có giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng; thực hiện xuất khẩu hoặc nhập khẩu vàng nguyên liệu không có giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp…

TS Đinh Thế Hiển nhận xét trước đây, USD và vàng được sử dụng trong thanh toán một số hàng hóa nhưng nhiều năm nay đã không còn tình trạng này, các giao dịch đều sử dụng tiền Việt. Cụ thể, trong 5 năm nay, tiền VN rất ổn định nếu so với lạm phát, tỷ giá. Đó là sự thành công trong công tác quản lý tiền tệ, vàng. “Đồng tiền VN rất mạnh nên tâm lý người dân cũng không ham giữ vàng, USD. Thực tế cho thấy, 3 năm trở lại đây, ai giữ USD đều lỗ, còn giá vàng gần đây tăng do giá thế giới tăng nhưng nếu xét trong 5 năm trở lại đây thì vẫn thua so với gửi tiền đồng trong ngân hàng. Thế nên thị trường vàng về cơ bản cũng lặng sóng”, TS Đinh Thế Hiển nói và cho rằng, các quy định này sẽ khiến thị trường thêm minh bạch hơn.