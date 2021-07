Phương tiện nào được tiếp tục hoạt động trong thời gian TP.HCM giãn cách xã hội?

Các trường hợp vì lý do công vụ, xe đưa qua đón công nhân, chuyên gia, người cách ly và một số xe taxi được Sở GTVT công bố hoạt động phục vụ vận chuyển người dân đến, đi từ bệnh viện, trung tâm y tế trong trường hợp cần thiết được phép tiếp tục hoạt động. Các phương tiện trên phải đáp ứng các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Xe taxi được Sở GTVT công bố hoạt động phục vụ vận chuyển người dân đến, đi từ bệnh viện, trung tâm y tế trong trường hợp cấp thiết phải thực hiện đúng mục đích do Sở thông báo và theo chỉ đạo của UBND TP hoặc Sở Y tế. Cụ thể, vận chuyển không quá 50% sức chứa, tất cả người ngồi trên xe phải thực hiện khai báo y tế và đeo khẩu trang khi sử dụng dịch vụ theo đúng quy định; không sử dụng hệ thống điều hòa và bắt buộc mở cửa kính xe trong quá trình phục vụ hành khách...

Đối với dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng xe mô tô được phép hoạt động phải thực hiện theo các hướng dẫn như sau: Lái xe luôn đeo khẩu trang trong quá trình vận chuyển, mua, nhận sản phẩm và giao cho khách hàng (giữ khoảng cách 2 m trong quá trình giao, nhận sản phẩm); khai báo y tế theo quy định; Hành khách sử dụng dịch vụ mua hàng phải đeo khẩu trang khi nhận hàng hóa; sau khi nhận hàng hóa: Loại bỏ bao bì - Rửa tay ngay bằng xà phòng/dung dịch sát khuẩn - vệ sinh sản phẩm vừa nhận (nếu là hàng hóa); khuyến khích sử dụng phương thức thanh toán không dùng tiên mặt…

Đơn vị cung ứng dịch vụ ứng dụng công nghệ có trách nhiệm lập và lưu trữ trên phần mềm danh sách phương tiện, lái xe, hành khách đặt hàng, tuyến đường và các địa điểm trong quá trình di chuyển, thẩm quyền (nếu có yêu cầu).

Đối với hoạt động vận tải đường thủy, Sở GTVT thông báo dừng hoạt động các bến khách ngang sông, bến thủy nội địa vận tải hành khách công cộng (trừ các bến Cần Giờ - Cần Giuộc, Cần Thạnh - Thạnh An và Thạnh An - Thiềng Liềng). Bến phà Bình Khánh, Cát Lái vẫn duy trì hoạt động. Việc vận chuyển hành khách phải bảo đảm tối đa không quá 50% sức chứa; hành khách phải mang khẩu trang; bảo đảm hành khách giữ khoảng cách an toàn phòng chống dịch Covid -19 trên phương tiện và tại khu vực nhà chờ theo quy định, thực hiện khai báo y tế theo quy định.