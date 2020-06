Qantas thoái vốn, 'số phận' của Jetstar Pacific sẽ ra sao?

Trao đổi với báo giới, ông Trịnh Hồng Quang - Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Pacific Airlines cho biết: Hiện nay, phân khúc hàng không giá rẻ chiếm khoảng 30 - 45% tổng thị phần hàng không trên thế giới , riêng ở Việt Nam chiếm khoảng trên 50%. Trong năm 2019, tổng lượng khách quốc tế và nội địa của Việt Nam đạt khoảng 72 triệu lượt khách thì thị trường hàng không giá thấp chiếm khoảng 36 triệu lượt. Những con số "biết nói" này cho thấy đây là thị trường lớn, nhiều hãng có thể tham gia và khai thác có hiệu quả. Do đó, xu hướng hiện nay là các hãng hàng không lớn như VNA sẽ thành lập công ty con để tham gia thị trường giá rẻ, hình thành tập đoàn khai thác tất cả các phân khúc của thị trường.

Theo ông Quang, một trong những lý do khiến JPA ra đời nhiều năm nhưng chưa tạo được bước đột phá là do sự khác biệt về quan điểm, văn hóa , cách làm giữa các cổ đông. Do đó, VNA nhận thấy cần thay đổi cơ cấu tổ chức, phương thức sản xuất kinh doanh, tái cơ cấu để JP trở thành hãng hàng không hoạt động có hiệu quả.