Quán Bình Xuyên 'xin' được tồn tại đến khi khu đất thực hiện quy hoạch

Cho thuê tạm để có thu nhập

Ông Võ Văn On, ở địa chỉ C3/17, ấp 4 xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM, cho biết gia đình ông có miếng đất diện tích 8.000 m2 gồm đất nông thôn, đất nông nghiệp tại địa chỉ C3/18, ấp 4 xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Miếng đất này được ông bà để lại từ năm 1954 đến nay, trải qua nhiều biến cố chiến tranh nhưng gia đình ông vẫn giữ mảnh đất này, không như các trường hợp khác trong khu vực thường đem phân lô, bán nền giấy tay.

Đến năm 1992, Nhà nước thông báo quy hoạch mảnh đất thành khu B do công ty Phú Mỹ Hưng làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, đã 28 năm qua, đây vẫn là dự án “treo”, gia đình ông chưa nhận được thông báo thỏa thuận đền bù. Gia đình ông vốn chỉ dựa vào nghề làm nông, nhưng hiện nay xung quanh khu đất bị đô thị hóa với hàng trăm căn nhà tường mọc lên nên không thể làm vườn, làm lúa được.

Do không thể làm nông nên các con của ông đã chuyển nghề, đứa bán quán phở, đứa bán sạp rau ngoài chợ, còn hai vợ chồng ông trên 80 tuổi không làm được gì. Chính vì vậy, ông đã đem khu đất trên cho người cháu tên Trần Duy Nhã thuê kinh doanh để có thu nhập sinh sống, chờ dự án triển khai.

“Đất chúng tôi không như những người khác phân lô bán nền. Gia đình tôi luôn tuân thủ quy định của Nhà nước chờ được đền bù, để làm các dự án có lợi cho xã hội, cho đất nước. Tuy nhiên, hiện nay vẫn là quy hoạch treo, dự án chưa được triển khai, đất chưa được đền bù nên kính mong các vị lãnh đạo xem xét và giúp đỡ gia đình chúng tôi cho công trình được tồn tại đến khi thực hiện dự án”, ông On kiến nghị.

Công trình bên trong quán chủ yếu xây dựng tạm từ thanh tre Ảnh: Đình Sơn

Cũng như ông On, gia đình ông Đinh Công Lý cũng có mảnh đất 8.733 m2 do ông bà để lại trước năm 1975, chủ yếu trồng lúa và trồng cây lâu năm. Từ năm 1992, Nhà nước thông báo quy hoạch đất thành làng đại học, nhưng đến nay vẫn chưa thu hồi và đền bù cho gia đình ông. Chính vì vậy, ông đã cho ông Trần Duy Nhã thuê làm quán Bình Xuyên để kiếm thêm thu nhập sinh sống. Quán được xây dựng tạm và đã khai thác ổn định nhiều năm nay. Nhưng đến nay, người thuê đất là ông Trần Duy Nhã xin được trả lại đất thuê vì lý do Nhà nước không cho phép kinh doanh dịch vụ.

“Theo tôi được biết, ông Trần Duy Nhã thuê đất của tôi để kinh doanh dịch vụ ăn uống, đã đóng thuế Nhà nước đầy đủ và giúp cho bà con xung quanh có công việc làm ổn định, cũng là cách đóng góp cho xã hội, chờ dự án được triển khai. Một lần nữa kính mong các cấp chính quyền xem xét và cho gia đình chúng tôi được sử dụng đất vào mục đích cho thuê tạm để có thu nhập nuôi sống gia đình”, ông Lý kiến nghị.

Một trường hợp khác là ông Nguyễn Văn Hai có 5.250 m2 là đất trồng lúa và trồng cây lâu năm cho ông Trần Duy Nhã thuê làm quán Bình Xuyên cũng đang xin cơ quan chức năng cho công trình được tồn tại và cam kết sẽ tháo dỡ khi dự án thực hiện. Bởi việc để đất trống không chỉ gây lãng phí mà còn phát sinh nhiều tệ nạn, làm ô nhiễm môi trường. "Chúng tôi cam kết tuân thủ pháp luật, thực hiện đúng chủ trương chính sách của Nhà nước", ông Hai nói.

Cam kết tự tháo dỡ

2, với hiện trạng xây dựng đã có sẵn từ năm 2003 gồm nhà trọ, vườn kiểng, ao nuôi cá, chuồng vịt, chuồng bò, sân banh. Sau đó, ông cải tạo lại bằng những vật liệu nhẹ như: cây tre, cây đước, lá dừa nước, và kết hợp với cây xanh để trở thành quán ăn sinh thái. Hiện quán đang giải quyết việc làm cho hơn 300 lao động, phần lớn là những người địa phương có Ông Trần Duy Nhã, chủ quán Bình Xuyên , cũng cho biết quán ăn Bình Xuyên được ông thuê của 4 hộ dân trên diện tích 25.000 m, với hiện trạng xây dựng đã có sẵn từ năm 2003 gồm nhà trọ, vườn kiểng, ao nuôi cá, chuồng vịt, chuồng bò, sân banh. Sau đó, ông cải tạo lại bằng những vật liệu nhẹ như: cây tre, cây đước, lá dừa nước, và kết hợp với cây xanh để trở thành quán ăn sinh thái. Hiện quán đang giải quyết việc làm cho hơn 300 lao động, phần lớn là những người địa phương có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, vào làm các công việc như: bảo vệ, tạp vụ, chăm sóc cây cảnh, làm bếp, phục vụ... Mỗi năm, quán đóng thuế nộp ngân sách nhà nước đầy đủ, được nhiều giấy khen từ địa phương đến thành phố và Trung ương.