Quảng Nam xin chuyển khu nghỉ dưỡng 4 tỉ USD thành khu đô thị

Sáng 29.5, trao đổi với Thanh Niên, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, mới đây tại cuộc họp giao ban với các Phó chủ tịch UBND tỉnh, tỉnh thống nhất xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình Thủ tướng Chính phủ cho chuyển khu nghỉ dưỡng Nam Hội An thành khu đô thị nghỉ dưỡng.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy các nội dung: Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, trong đó có nội dung cho phép kinh doanh nhà ở để trình Thủ tướng Chính phủ cho chuyển khu nghỉ dưỡng Nam Hội An thành khu đô thị nghỉ dưỡng Nam Hội An phù hợp với Quy hoạch đô thị Duy Hải - Duy Nghĩa.

“Theo giấy chứng nhận đầu tư được cấp thì giai đoạn 2 dự án sẽ phát triển nhà ở. Dự án Nam Hội An quy mô toàn bộ gần 1.000 ha nên phải xin Thủ tướng cho chuyển thành khu đô thị mới đảm bảo tính pháp lý cho phát triển nhà ở theo quy định pháp luật hiện nay”, ông Thanh nói.

Hiện nay, khu vực Duy Hải - Duy Nghĩa (H.Duy Xuyên) và Bình Dương (H.Thăng Bình) chưa được công nhận là đô thị loại V, theo quy định về pháp luật nhà ở thì khu vực này không thuộc trường hợp dự án nhà ở thương mại phải dành quỹ đất phát triển nhà ở xã hội.

Tuy nhiên, dự án khu nghỉ dưỡng Nam Hội An có diện tích lớn và theo quy hoạch thì khu vực này sẽ phát triển thành đô thị loại V, do đó Ban cán sự đảng UBND tỉnh xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương đề nghị chủ đầu tư có trách nhiệm hỗ trợ một phần kinh phí để địa phương phát triển nhà ở xã hội sau khi Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030 được HĐND tỉnh thông qua.

Với diện tích gần 1.000 ha, thuộc địa bàn 3 xã Duy Hải, xã Duy Nghĩa và xã Bình Dương, khu nghỉ dưỡng Nam Hội An được đầu tư với số vốn 4 tỉ USD (loại hình khu đô thị, dịch vụ và casino), dự án này trở thành dự án du lịch lớn nhất đầu tư vào vùng Đông của tỉnh Quảng Nam.