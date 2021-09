Quảng Ninh chuẩn bị khởi công 4 dự án hơn 12,3 tỉ USD

Ngoài ra, theo kế hoạch, trước ngày 31.12.2021, Quảng Ninh sẽ hoàn thành đầu tư xây dựng 3 công trình động lực trọng điểm, gồm: đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, đường ven biển Hạ Long - Cẩm Phả, cầu Cửa Lục 1, với tổng mức đầu tư trên 17.000 tỉ đồng.

Quảng Ninh đã trải qua nhiều ngày an toàn trước dịch Covid-19 và duy trì ổn định mục tiêu kép

Theo Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh, 9 tháng đầu năm 2021, địa phương này đạt tốc độ tăng trưởng 8,2% (thuộc mức các tỉnh, thành có tốc độ tăng trưởng cao trong cả nước). Tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng ước đạt hơn 34.000 tỉ đồng, bằng 67% dự toán, bằng 96% cùng kỳ 2020, bằng 95% kịch bản. Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước thực hiện 7.100 tỉ đồng, bằng 59% dự toán, bằng 73% cùng kỳ (do xăng dầu và than nhập khẩu giảm sâu so với cùng kỳ). Thu nội địa đạt hơn 27.000 tỉ đồng, bằng 70% dự toán, tăng 4,5% cùng kỳ 2020.