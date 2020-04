Quy hoạch xây dựng TPHCM mới, động lực cho khu Đông phát triển

Nội dung điều chỉnh bao gồm các khu vực: Đường Vành đai 3 - TP.HCM, khu vực phường Long Phước, Long Bình, Long Thạnh Mỹ (Q.9). Đối với đường Vành đai 3, TP cập nhật quy mô, hướng tuyến, tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu về hành lang an toàn đường bộ theo quy định. Bên cạnh đó, các chức năng sử dụng đất tại quy hoạch năm 2010 nằm trong lộ giới đường thuộc đoạn tuyến điều chỉnh cập nhật được chuyển đổi thành đất giao thông

Thủ tướng Chính phủ giao UBND TP.HCM chỉ đạo cập nhật nội dung điều chỉnh cục bộ vào hồ sơ đồ án quy hoạch năm 2010. UBND TP.HCM chịu trách nhiệm rà soát, tổ chức lập, điều chỉnh, phê duyệt các quy hoạch phân khu xây dựng theo thẩm quyền tại khu vực liên quan đến các nội dung được điều chỉnh cục bộ.

Theo KTS Trần Tuấn, mới đây các địa phương như TP.HCM, Long An, Đồng Nai và Bình Dương đã thống nhất cao kiến nghị cấp thẩm quyền về sự cần thiết và tính cấp bách đầu tư khép kín đường Vành đai 3 nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế vùng kinh tế trọng điểm phía nam. Theo quy hoạch chi tiết, tuyến đường Vành đai 3 có tổng chiều dài 89,3 km, với quy mô 6 - 8 làn xe cao tốc. Tuyến đường này được chia làm 4 đoạn, trong đó tỉnh Bình Dương đã đầu tư đoạn 2 (giai đoạn 1) dài 16,3 km. Còn lại 3 đoạn có tổng chiều dài 73 km chưa được đầu tư do vướng thủ tục. Do đó các địa phương đã thống nhất các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ đầu tư khép kín đường Vành đai 3 - TP.HCM. Nếu sớm đầu tư khép kín được tuyến đường Vành đai 3 - TP.HCM sẽ là động lực giúp phát triển kinh tế không chỉ của riêng TP.HCM mà cả vùng kinh tế trọng điểm phía nam.