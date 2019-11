REE gom mua hàng loạt công ty điện

Mới đầu tháng 11.2019, REE thông báo đã trúng đấu giá cổ phần Công ty phong điện Thuận Bình do Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) nắm giữ. REE đã thực hiện thanh toán tiền mua và chính thức nâng tỷ lệ sở hữu từ 25% lên 49,1% vào ngày 4.11.

Trước đó, EVN tiến hành bán đấu giá hơn 4 triệu cổ phiếu Phong điện Thuận Bình, tương đương 25% vốn góp với giá khởi điểm 17.940 đồng/cổ phiếu. Đợt đấu giá diễn ra thành công với giá đấu bình quân 17.946 đồng/cổ phiếu. Như vậy, REE chính là tổ chức gần như ôm trọn số cổ phần Phong điện Thuận Bình do EVN bán ra với số tiền bỏ ra khoảng 69 tỉ đồng.

Chỉ vài ngày sau đó vào 7.11, REE công bố hoàn tất giao dịch mua lại cổ phần của Công ty thủy điện Mường Hum (MHP) đạt tỷ lệ sở hữu 49% vốn. Do vậy, kể từ Báo cáo tài chính quý 4/2019, MHP là công ty liên kết của REE. Công ty thủy điện Mường Hum trực tiếp quản lý, kinh doanh Nhà máy thủy điện Mường Hum (công suất 32 MW), điện lượng hằng năm đạt 121,86 kWh, đã phát điện thương mại lên lưới điện quốc gia từ tháng 3.2011. Chủ sở hữu của công ty là Công ty phát triển năng lượng Sơn Vũ.

Trước các giao dịch này, REE đã sở hữu loạt công ty điện khác như nhiệt điện Ninh Bình, nhiệt điện Phả Lại, thủy điện Thác Mơ, thủy điện Sông Ba Hạ, thủy điện Srok Phu Miêng, thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh, thủy điện Thác Bà... Bên cạnh đó, REE còn góp vốn đầu tư vào Công ty nhiệt điệt Quảng Ninh, Công ty cấp nước Khánh Hòa và nhiệt điện Hải Phòng...

Công ty REE có chiến lược tăng cường đầu tư vào ngành điện, nước, bất động sản nhiều năm nay. Đây là một trong những công ty niêm yết sớm nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam. Cổ phiếu REE đang có giá 38.100 đồng, tăng hơn 23% so với đầu năm nay.

Báo cáo tài chính quý 3/2019 cho thấy REE đạt lợi nhuận sau thuế 413,7 tỉ đồng, tăng 32,4% so với quý 3/2018. Trong đó, các công ty liên doanh liên kết mang về hơn 205 tỉ đồng lợi nhuận, tăng 8 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2018. Trong cơ cấu doanh thu của REE quý 3/2019, doanh thu từ mảng cơ điện lạnh chiếm hơn 66% tổng doanh thu. Tuy nhiên chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 60% tổng lợi nhuận trong quý lại đến từ mảng hạ tầng điện nước. Lũy kế sau 9 tháng năm 2019, REE đạt doanh thu hợp nhất 3.565 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.242,23 tỉ đồng, giảm 4,5% so với cùng kỳ năm 2018.