Rủi ro tour xuất ngoại tiêm vắc xin Covid-19

Tuy nhiên, cơ quan quản lý nhà nước, các chuyên gia, hãng hàng không đều cảnh báo rủi ro lớn khi tham gia “tour vắc xin” trong bối cảnh hiện nay.

Khoảng giữa tháng 5, trong bối cảnh dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, Công ty du lịch Hồng Ngọc Hà (HNH Travel) bất ngờ tung sản phẩm VAC-cation (kết hợp giữa từ Vaccine - vắc xin và Vacation - Chuyến du lịch). Trên trang web chính thức, đơn vị này giới thiệu đây là sản phẩm du lịch kết hợp tiêm vắc xin Covid-19 đầu tiên của một công ty du lịch Việt Nam tổ chức. Bất ngờ hơn, giá tour niêm yết chỉ từ 44,999 triệu đồng/khách, chưa tới một nửa so với giá tour đi Mỹ trong điều kiện bình thường. HNH Travel còn triển khai chương trình khuyến mãi giảm 10% giá tour và tặng voucher trị giá 15 triệu đồng cho tất cả dịch vụ, dành riêng cho khách hàng thứ 2 đi cùng. Tuy nhiên, các mục bảng giá, điều khoản, điểm tham quan, khách sạn của tour này đều để trống, không có thông tin.

Liên hệ văn phòng của công ty này, chúng tôi được một nhân viên bán hàng giải thích cụ thể: Từ gần 45 triệu đồng/khách không phải giá tour trọn gói mà theo hình thức Free & Easy, cho hành trình một chiều gồm 8 ngày 7 đêm. Đây là tour với thời gian tối thiểu dành cho du khách chọn liều tiêm một mũi vắc xin của Johnson & Johnson. Dịch vụ bao gồm: vé máy bay một chiều từ TP.HCM đi New York, Los Angeles hoặc San Francisco; khách sạn và ăn sáng trong những ngày ở Mỹ; bảo hiểm du lịch quốc tế bao gồm cả bảo hiểm Covid-19 từ Việt Nam sang Mỹ. Trong trường hợp khách hàng yêu cầu tiêm vắc xin Pfizer-BioNTech hay Moderna (hai loại vắc xin này cần phải tiêm 2 mũi với khoảng cách các lần tiêm từ 21 đến 28 ngày), công ty sẽ có dịch vụ hỗ trợ trong thời gian khách lưu trú.

“Giá tour chưa bao gồm vé chiều về vì đối tượng chủ yếu mà công ty nhắm tới là những khách hàng có nhu cầu thăm thân nhân. Họ tiêm vắc xin sau đó ở lại với gia đình, chưa xác định ngày về cụ thể. Nếu khách có nhu cầu, bên em sẽ hỗ trợ dịch vụ vé chiều về và khách sạn cách ly theo đúng quy định. Hiện nay Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam không nhận xét hồ sơ visa cho đến tháng 7 nên những khách chưa có visa sẽ phải chờ đến khoảng tháng 8 mới có thể làm visa. Khách đã có visa, chỉ cần gia hạn thì có thể khởi hành bất cứ lúc nào”, nhân viên này thông tin.

Khi chúng tôi hỏi lại có chắc chắn được vé chiều về không, vì hiện nay có rất nhiều người ở nước ngoài có nhu cầu về nước nhưng phải chờ rất lâu vẫn chưa về được, nhân viên này khẳng định: “Chắc chắn, vì bên em là phòng vé mà, chị đừng lo!”.

Ngay sau HNH Travel, Công ty lữ hành quốc tế Tugo cũng “trình làng” sản phẩm tour Mỹ kết hợp tiêm vắc xin: Los Angeles - vắc xin Covid-19. Tour này niêm yết giá 250 triệu đồng, là tour trọn gói bao gồm vé máy bay khứ hồi hành trình TP.HCM - Los Angeles - TP.HCM, khách sạn cả bên Mỹ và khách sạn phục vụ cách ly sau khi về Việt Nam, phí kiểm tra Covid-19 3 lần... Tour kéo dài 24 ngày, phù hợp cho liều vắc xin 2 mũi và thời gian chủ yếu là dành cho khách thăm thân nhân, tham quan tự do.

Công ty du lịch Việt Mỹ cũng chào bán tour trọn gói đi Mỹ tiêm vắc xin giá niêm yết 9.000 USD/khách (khoảng 208 triệu đồng/khách), khởi hành ngay trong tháng 6, 7, 8.

Từ cuối năm 2020, làn sóng du lịch tiêm vắc xin Covid-19 đã bắt đầu “nóng” lên khi Mỹ khuyến khích và phổ biến tiếp cận vắc xin cho tất cả công dân. Một số bang tại Mỹ, trong đó có Texas, không yêu cầu người đến tiêm chủng xuất trình giấy tờ xác nhận tình trạng cư trú. Tờ The Wall Street Journal của Mỹ đưa tin, không cần phải tới lúc TP.New York công bố kế hoạch cung cấp dịch vụ tiêm chủng vắc xin cho du khách nước ngoài, ngành du lịch từ Texas tới Florida đã nóng lên khi hàng chục nghìn du khách từ Mexico và nhiều nước khác tới những bang này để được tiêm vắc xin Covid-19. Mới đây nhiều công ty lữ hành Thái Lan đã chào bán các tour du lịch tới Mỹ và Nga tiêm vắc xin, và ghi nhận số lượng khách đặt tour rất lớn.

Tuy nhiên ở Việt Nam, khả năng thực hiện các tour này hoàn toàn không dễ bởi Chính phủ vẫn chưa công nhận “ hộ chiếu vắc xin ” và chưa cho phép tổ chức các chuyến bay thương mại quốc tế. Đại diện một hãng hàng không tại Việt Nam cho biết đa phần các chuyến bay đưa người Việt từ nước ngoài về nước đều do các hãng hàng không của Việt Nam tổ chức. Hãng hàng không sẽ cấp vé theo danh sách đăng ký đã được Đại sứ quán Việt Nam phê duyệt. Số lượng các chuyến bay do hãng nước ngoài thực hiện rất ít và chủ yếu chỉ chở chuyên gia vào Việt Nam, cũng phải được sự thông qua của Đại sứ quán Việt Nam. “Hành khách sang Mỹ có thể về bằng cách đi vòng qua một số nước như Nhật, Hàn Quốc ... sau đó đáp chuyến bay về Việt Nam. Tuy nhiên số lượng các chuyến bay hồi hương hiện cũng rất ít. Do đó, để đảm bảo đưa lượng lớn khách du lịch sang Mỹ tiêm vắc xin rồi về Việt Nam theo đúng lịch trình tour là rất khó khăn”, vị này nói.