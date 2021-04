Thí điểm mở cửa đón khách quốc tế

Chủ trương này rất được dư luận quan tâm, khi Việt Nam đang xúc tiến sớm mở cửa du lịch đảm bảo vừa an toàn vừa kích hoạt kinh tế.

Vì sao chọn quảng nam ?

Mới đây, Bộ VH-TT-DL có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Nam về việc thí điểm mở lại hoạt động du lịch quốc tế, bắt đầu từ tháng 7.2021. Theo văn bản, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc chuẩn bị mở lại các hoạt động du lịch quốc tế có kiểm soát trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, Bộ VH-TT-DL đã tập trung xây dựng dự thảo kế hoạch mở lại hoạt động du lịch quốc tế để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Việc thí điểm đón khách quốc tế thể hiện tinh thần Quảng Nam tích cực phục hồi kinh tế gắn với kiểm soát dịch bệnh theo chủ trương của Chính phủ bằng các hành động cụ thể và quyết tâm cao Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Việc mở lại các hoạt động du lịch quốc tế sẽ được đề xuất thực hiện theo lộ trình. Giai đoạn thí điểm bắt đầu từ tháng 7 - 9.2021, tập trung vào sản phẩm nghỉ dưỡng biển và du lịch golf dành cho khách đến từ Việc mở lại các hoạt động du lịch quốc tế sẽ được đề xuất thực hiện theo lộ trình. Giai đoạn thí điểm bắt đầu từ tháng 7 - 9.2021, tập trung vào sản phẩm nghỉ dưỡng biển và du lịch golf dành cho khách đến từ Hàn Quốc . Trong đó, đảm bảo an toàn cho khách du lịch, cộng đồng dân cư và người lao động là ưu tiên hàng đầu, nhất là trong giai đoạn thí điểm.

Sau khi khảo sát thực tế, Bộ VH-TT-DL nhận thấy khu vực Nam Hội An và sân bay Chu Lai (Quảng Nam) có khả năng đáp ứng được các điều kiện về hạ tầng giao thông, y tế, cơ sở dịch vụ du lịch, yêu cầu quản lý khách, không gian an toàn cho cộng đồng dân cư để triển khai thí điểm.

Bộ VH-TT-DL đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực và các điều kiện đảm bảo an toàn cho việc mở lại hoạt động du lịch quốc tế tại địa phương. Đồng thời, có văn bản chính thức khẳng định sẵn sàng phối hợp với các bộ, ngành thí điểm đón khách du lịch quốc tế gửi về Bộ VH-TT-DL, để có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ lựa chọn địa điểm thí điểm đón du khách quốc tế trở lại Việt Nam.

Khách du lịch tham quan Hội An ẢNH: T.D

Vừa làm vừa rút kinh nghiệm

Trao đổi với PV Thanh Niên hôm qua 17.4, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết sáng 15.4 Bộ VH-TT-DL gửi công văn về việc đón khách quốc tế thì ngay trong chiều cùng ngày, ông đã chủ trì làm việc để hoàn chỉnh phương án đăng ký với Chính phủ cho Quảng Nam thí điểm đón du khách quốc tế. “Trước mắt, chọn khách từ Hàn Quốc đến nghỉ dưỡng tại Khu nghỉ dưỡng phức hợp Hoiana (H.Duy Xuyên) và Tui Blue Nam Hội An (H.Núi Thành) qua sân bay Chu Lai dưới hình thức các chuyến bay quốc tế trực tiếp theo chuyến charter (bay thuê nguyên chuyến). Thời gian lưu trú từ 5 - 10 ngày, đảm bảo tất cả các yêu cầu về “hộ chiếu vắc xin”, xét nghiệm âm tính, tuân thủ các quy định phòng chống dịch”, ông Thanh nói.

Ngày 17.4, ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho biết UBND tỉnh này đang xây dựng chương trình chủ động đón tiếp các đoàn khách nước ngoài về cách ly Covid-19 và du lịch tại Phú Yên nhằm kích cầu du lịch. "Tỉnh Phú Yên đang đề xuất với Bộ Ngoại giao, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 , thay vì bị động tiếp đón các đoàn khách từ nước ngoài đưa về để cách ly Covid-19, thì tỉnh chủ động đón tiếp. Như thế tỉnh sẽ chủ động hơn về lai lịch du khách đến Phú Yên. Phú Yên có đường bay quốc tế đang hoạt động trên cơ sở hạ tầng đã chuẩn bị xong", ông Thế nói. Sân bay Chu Lai được quy hoạch là sân bay quốc tế và đủ điều kiện để bổ sung các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho việc tiếp nhận các chuyến bay quốc tế. Trong khi đó, 2 khu du lịch được đưa vào kế hoạch đón khách cũng biệt lập, cách xa các khu dân cư và đã được Tổng cục Du lịch Việt Nam khảo sát thống nhất. Tất cả các trường hợp liên quan trực tiếp đến tiếp xúc du khách đều được tiêm vắc xin kết hợp các biện pháp phòng chống dịch. Tại sân bay Chu Lai và các khu resort cũng sẽ được bố trí khu vực đón tiếp, phục vụ khách hợp lý nhất, có quy trình chặt chẽ nhất.

“Trước mắt, Quảng Nam đăng ký thí điểm đợt 1, vừa làm vừa rút kinh nghiệm để chuyển sang đợt 2 với sự tham gia thêm của một số khu du lịch nữa và mở rộng một số thị trường quốc tế khác. Việc thí điểm đón khách quốc tế thể hiện tinh thần Quảng Nam tích cực phục hồi kinh tế gắn với kiểm soát dịch bệnh theo chủ trương của Chính phủ bằng các hành động cụ thể và quyết tâm cao. Ngày 16.4, tôi đã ký công văn trả lời Bộ VH-TT-DL chính thức đăng ký kèm theo dự thảo phương án đón khách quốc tế”, ông Thanh nói.

Khu nghỉ dưỡng phức hợp Hoiana (H.Duy Xuyên) ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Nhu cầu cấp thiết

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Nam, cho biết sau khi tiếp nhận văn bản từ Bộ VH-TT-DL, UBND tỉnh Quảng Nam đã làm việc với các đơn vị liên quan soạn dự thảo phương án và thống nhất lấy Quảng Nam làm thí điểm. “Hiện Bộ VH-TT-DL đang hoàn thành hồ sơ để trình Thủ tướng Chính phủ để quyết định mở lại chuyến bay quốc tế. Việc triển khai vào thời điểm nào thì phải chờ sự phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ”, ông Hồng nói.

Theo ông Hồng, có nhiều địa phương tiên phong trong việc mở cửa đón khách quốc tế, nhưng sau khi khảo sát thì Bộ VH-TT-DL quyết định chọn Quảng Nam làm thí điểm bởi có điều kiện thuận lợi nhất. “Quảng Nam có sân bay, có các khu du lịch lớn ven biển nằm biệt lập, xa khu dân cư và đầy đủ dịch vụ nghỉ dưỡng, đánh golf, khu vui chơi giải trí biệt lập... không ảnh hưởng đến khu dân cư. Mặt khác, Quảng Nam đầy đủ các điều kiện và sẵn sàng tiếp nhận các chuyến bay charter dễ kiểm soát, có đủ điều kiện cho du khách trải nghiệm”, ông Hồng khẳng định.

Còn ông Nguyễn Văn Văn, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, cho hay Sở Y tế đã phối hợp với sân bay Chu Lai cùng Bộ GTVT đầu tư luồng kiểm dịch quốc tế riêng tại sân bay này. “Công tác đón khách quốc tế thì vẫn theo quy định phòng, chống dịch Covid-19 như lâu nay vẫn làm. Những du khách quốc tế đến Việt Nam được Chính phủ cho vô ngắn ngày, tham quan theo quy trình khép kín. Nếu du khách muốn đi ra ngoài thì phải theo lộ trình và chỉ tham quan tại những nơi hoang vắng, xa khu dân cư”, ông Văn chia sẻ.

Nhân viên sân bay Chu Lai kiểm tra, kiểm soát dịch Covid-19 đối với khách ra vào ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo ông Văn, trong quá trình di chuyển từ sân bay Chu Lai về khu lưu trú, Sở Y tế sẽ chịu trách nhiệm giám sát; phối hợp với chủ khách sạn kiểm soát ngay từ đầu và sẽ áp dụng các quy trình nghiêm ngặt như đối với người nhập cảnh về nước lâu nay. “Du khách di chuyển từ sân bay về khách sạn cũng phải yêu cầu giãn cách, mặc đồ bảo hộ để đảm bảo công tác chống dịch, khi về khách sạn sẽ lấy mẫu xét nghiệm lần đầu để kiểm tra. Chúng tôi cũng sẽ lên phương án dự phòng đối với ca dương tính Covid-19 để xử lý an toàn”, ông Văn nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP.Hội An, khẳng định địa phương rất ủng hộ quan điểm mở cửa đón khách quốc tế. Lãnh đạo TP.Hội An cũng đã làm việc với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, dự kiến trong tháng 9 sẽ tổ chức lại chuyến bay đến Việt Nam khi người dân Hàn Quốc cơ bản tiêm xong vắc xin Covid-19. “Hiện nay nhu cầu kích hoạt du lịch, đón khách quốc tế rất cấp thiết. Hơn 1 năm qua, ngành du lịch Hội An nói riêng và Quảng Nam nói chung đã gánh chịu tác động nặng nề của dịch bệnh. Du lịch mở cửa sớm được ngày nào thì hay ngày đó, tuy nhiên mở cửa phải đi kèm với biện pháp phòng chống dịch an toàn”, ông Sơn nói.

“Thời gian qua, TP.Hội An tổ chức nhiều chương trình nhằm mời gọi, kích cầu du lịch. Đến bây giờ, nhiều du khách đã quay trở lại Hội An du lịch dịp lễ 30.4 và 1.5, nhiều khách sạn mở cửa đã đầy khách. Hy vọng nếu chống dịch hiệu quả thì dịp hè này ngành du lịch sẽ phát triển mạnh trở lại”, ông Sơn cho biết thêm.