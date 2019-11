Sau đó, chỉ trong nháy mắt, kẻ gian tự thao tác chuyển 50 triệu đồng từ tài khoản Vietcombank của chị P. sang tài khoản ví điện tử Vi mo. Biết bị lừa, chị liên lạc đường dây nóng của Vietcombank, được ngân hàng can thiệp nên kịp bảo toàn khoản tiền lớn trên ví điện tử Vimo trước khi kẻ gian chiếm đoạt. Thiệt hại tính ra chỉ khoảng vài trăm nghìn đồng (phí tổn trong quá trình hacker giao dịch).

Đáng chú ý, chủ tài khoản trên ví Vimo nhận tiền “lừa” chuyển từ tài khoản chị của P. sang có thuê bao di động mang số 0389.292…. (số định danh cá nhân). “Về lý thuyết, không khó tìm ra kẻ liên quan. Tuy nhiên, thực tế vẫn không dễ vì vẫn tồn tại sim rác, hoặc các kẽ hở pháp lý trong việc quản lý sim, giấy tờ tùy thân. Do vậy, cái chính là khách hàng phải tự bảo mật”, một chuyên gia công nghệ thông tin trong ngành ngân hàng cho hay.

Trước đó, ngày 12.3, anh T.Q.L. (trú ở P.An Cựu, TP.Huế, làm việc cùng cơ quan chị P.) cũng bị sập bẫy hacker, mất hàng chục triệu đồng. Tuy nhiên, khác với chị P., khi phát giác mình lộ mật khẩu cho hacker, anh L. từ chối nhập mã OTP. Thế nhưng, hacker vẫn thực hiện được 50 lệnh chuyển, mỗi lệnh 1 triệu đồng từ tài khoản Vietcombank của anh L. sang ví điện tử Momo (dịch vụ tương tự ví Vimo). Do tiếp nhận thông tin trễ, ngân hàng chỉ phong tỏa kịp 30 triệu đồng trên ví Momo, anh L. mất 20 triệu đồng.

Trường hợp của C.T.Nh. (24 tuổi, trú ở xã Điền Hải, H.Phong Điền, Thừa Thiên-Huế) thật hy hữu, khi vô tình đẩy “quả” lừa sang cho chị gái và mất 100 triệu đồng. Ngày 10.8, qua tài khoản Facebook của một Việt kiều quen biết, chị nhận giúp 1.000 USD do người quen kia gửi về quê. Do không có tài khoản Internet Banking nên Nh. nhờ chị ruột nhận giúp, làm theo hướng dẫn của “người quen” (nhấp chuột vào đường link giả, sau đó lộ thông tin bảo mật). Chỉ trong vòng 2 phút, tài khoản chị gái của Nh. bị trừ 100 triệu đồng (tiền tiết kiệm) do có lệnh “chuyển” sang tài khoản của một ngân hàng khác.