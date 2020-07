Sau gọi xe, “thánh Gióng” be vươn mình thành nền tảng mở về công nghệ di động

Tuy nhiên, lý do lớn nhất để việc hợp tác giữa hai bên thành hiện thực, chính là Vinataxi mang trong mình tinh thần đổi mới thực thụ: sẵn sàng đón nhận những thách thức từ thị trường để đem đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Không chỉ dừng lại ở những liên kết trong mảng vận tải, từ đầu năm 2020, beGroup đã hợp tác với hàng loạt ví điện tử như SmartPay, True Money và gần đây nhất là MOMO, tích hợp loại hình thanh toán thông minh smartpay, thúc đẩy đẩy thanh toán không tiền mặt . Tính đến hết tháng 6.2020, ứng dụng gọi xe này đã đạt được 100% lượng cuốc xe so với thời điểm trước dịch. Có thể thấy, trong khi các doanh nghiệp start-up còn loay hoay chống chọi với dịch Covid, be vẫn tăng trưởng tốt, ra sản phẩm đều đặn và đi những bước đi bài bản để khẳng định vị thế.

Sau khi vững chãi ở mảng gọi xe, be đang dần khẳng định mình là một nền tảng mở (open flatform), nơi có thể liên kết nhiều doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực cùng nhau chuyển đổi số thành công. Đáng chú ý, không chỉ thành công khi mở rộng sang dịch vụ tất yếu là giao nhận hàng hóa – beDelivery - DN này còn liên kết với nhiều nhãn hàng lớn như Biti’s, Bosch… để cho ra đời những dịch vụ “lạ” lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường.

Mới nhất là dự án ứng dụng công nghệ cảm biến và Internet of Things (IoT) mang tên Milky Way kết hợp cùng công ty Bosch. Đây là dự án giúp các bà mẹ đang đi làm và đang cho con bú có thể lên lịch giao sữa mẹ từ nơi làm việc về cho người chăm bé ở nhà thông qua ứng dụng. Sau đó, các bác tài be sẽ đến nhận sữa đi giao. Sữa mẹ được giữ trong hộp vận chuyển thông minh có gắn cảm biến và được kết nối với nền tảng đám mây nhằm giúp các bà mẹ có thể theo dõi chất lượng của sữa cũng như giám sát hành trình giao hàng. be là đối tác vận chuyển duy nhất được Bosch lựa chọn tham gia dự án Milky Way.