'Ship' lẩu, bò lúc lắc, chăm sóc thú cưng... tận nhà

Ship lẩu cho mượn bếp

Cuối tháng 3, nhiều thương hiệu lẩu nổi tiếng ra mắt dịch vụ hoàn toàn mới với lời giới thiệu: “Dịch vụ cực hấp dẫn cho mùa social distancing ( giãn cách xã hội ): An toàn khi bạn không cần phải ra ngoài; Đa dạng với hơn 120 món nhúng từ thịt bò nhập khẩu, hải sản, cho đến các món viên và rau nấm; Tiện lợi cùng cách thức đặt hàng đơn giản, thời gian giao hàng nhanh và miễn phí vận chuyển cho đơn hàng từ 200.000 đồng”. Dịch vụ mới có tên gọi “Siêu thị lẩu online”.

Liên hệ tới cửa hàng lẩu băng chuyền trên đường Nguyễn Trãi (Q.1, TP.HCM) để tham khảo thêm thông tin về dịch vụ này, nhân viên cửa hàng nhiệt tình hướng dẫn: “Chị chỉ cần lên trang web sieuthilauonline.com.vn, chọn món và đặt hàng, chúng em sẽ giao ngay trong khoảng 30 - 40 phút. Thực đơn có đầy đủ thịt, hải sản, nước lẩu, rau ăn kèm. Chị về chỉ cần bày ra đĩa, đun sôi nước là dùng vị y như ngoài hàng ạ”. Khi chúng tôi thắc mắc mô hình lẩu băng chuyền là ăn theo kiểu buffet, trả tiền theo gói rồi gọi đồ thoải mái không giới hạn số lượng, vậy khi giao về nhà, khách hàng sẽ gọi món theo định lượng thế nào, bạn này giải thích: “Khi gọi lẩu về nhà chúng em không duy trì mô hình buffet nữa. Chị đặt bao nhiêu đĩa thì tính tiền bấy nhiêu. Chị yên tâm, giá cũng tương đương như chị tới cửa hàng dùng thôi. Thường thì mỗi người gọi khoảng 200.000 đồng là no lắm rồi. Nhà hàng em nhận đơn muộn nhất là 20 giờ 30, nghỉ sớm hơn mở cửa hàng vì buổi tối không có nhiều nhân viên giao, sau 21 giờ cũng muộn, ít người gọi lẩu”. Đặc biệt, một trong những điểm rất thú vị với dịch vụ ship đồ ăn của các nhà hàng này chính là khách hàng có thể mượn bếp nướng hay lẩu miễn phí, vô cùng thuận tiện dù đặt hàng ở bất cứ đâu khi có nhu cầu.

TS Võ Trí Thành, nguyên Viện phó Viện Nghiên cứu và quản lý kinh tế T.Ư, nhiều doanh nghiệp đã rất sáng tạo trong việc chuyển đổi mô hình kinh doanh , chuyển đổi các sản phẩm thích ứng với nhu cầu thị trường. Có nhiều xu hướng sẽ thay đổi sau cơn đại dịch Covid-19. Số đông doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh đều phải cầm cự, nhưng những đơn vị có sáng tạo, chuyển đổi nhanh sẽ sống được và có cơ hội phát triển mạnh hơn Trong khi đó, anh Lê Tuấn và vợ, chủ cửa hàng Trong khi đó, anh Lê Tuấn và vợ, chủ cửa hàng bò né ở TP.HCM, cho biết quán anh đã kinh doanh hơn 30 năm và nay vì tuân thủ quy định cách ly nên tạm đóng cửa. Để đáp ứng nhu cầu của khách nên anh và vợ bắt đầu nhận bán hàng qua điện thoại và giao tận nơi miễn phí. Thế nhưng với món bít tết nếu làm sẵn giao cho khách bị nguội thì không ngon, vì có khi quãng đường giao khá xa. Cuối cùng, anh Tuấn chọn cách ướp sẵn bò và giao tận nhà. Khách nhận xong chỉ cần áp hoặc chiên xào tái với loại bò lúc lắc là có ngay món ăn nóng sốt với giá không đổi. “Các gia đình ở nhà vẫn cần bữa ăn ngon. Nhiều người có con du học ở nước ngoài về và vào khu cách ly cũng thỉnh thoảng đặt mua gửi vào cho con để thay đổi bữa. Mùa này mình làm thêm chả giò và cũng cuốn sẵn để khách về tự chiên. Hai món này phải ăn nóng mới ngon nên nếu quán chiên sẵn thì giao đến tay khách lại hết ngon. Mình cũng nhận được nhiều đơn đặt hàng của khách xa gần. Qua hết mùa dịch cũng sẽ tiếp tục phục vụ nhưng lúc đó phải thuê ship ngoài nên khách phải trả thêm phí, thay vì hiện nay vợ chồng mình do đóng quán nên tự đi giao thì miễn phí luôn. Dù lúc này thịt bò nguyên liệu tăng giá thì quán giao tận nơi cũng bằng giá khi trước đến quán”, anh Lê Tuấn chia sẻ.

Giao hàng bít tết ướp sẵn cho khách Ảnh: Lê Tuấn

Cắt tóc, chăm sóc thú tại nhà

Không chỉ chuyển hình thức sang bán hàng online , một số cửa hàng thời trang còn “sáng chế” thêm nhiều dịch vụ để phục vụ tối đa nhu cầu của khách mà vẫn đảm bảo việc cách ly an toàn. Đơn cử, một shop thời trang tại TP.HCM vừa giới thiệu trên trang bán hàng của mình dịch vụ “mua online thử đồ tận nơi”. Theo đó, khách hàng mua đồ trực tuyến sẽ được đặt thử nhiều món đồ yêu thích, nhận hàng theo lịch tùy chọn và thử đồ ngay tại địa điểm giao nhận. Không cần trả tiền mặt, khách có thể chuyển khoản hoặc thanh toán qua một số hệ thống ví điện tử. Nếu ở cuối buổi thử mà chưa chọn được món nào ưng ý, khách hàng sẽ thanh toán 20.000 đồng để hỗ trợ chi phí đi lại cho shipper. Shop này còn cam kết shipper luôn mang khẩu trang và bao tay trong suốt quá trình giao - nhận đồ để đảm bảo tối đa an toàn cho hành khách.

Cắt tóc tại nhà trong mùa dịch Ảnh: Thảo Ly

Tương tự, các tiệm cắt tóc, spa , tiệm nail đều thuộc diện tạm dừng hoạt động trong khi nhiều người dân vẫn có nhu cầu này nên nhiều nơi cung cấp dịch vụ tại nhà. Anh Trường Lâm, chủ một tiệm hớt tóc ở Hà Nội, đã mở thêm dịch vụ cắt tóc tại gia trong mùa dịch. Trung bình mỗi ngày, anh Lâm đều nhận cắt tóc cho khoảng 4 khách vì chỉ có 2 thợ chính và 1 thợ phụ. Thông thường chỉ đi 2 người và tiếp xúc duy nhất với khách cắt tóc, ở chỗ thông thoáng và xa phòng sinh hoạt chung để đảm bảo an toàn cho gia đình. Trước khi đến nhà khách cắt tóc, anh đều khử khuẩn toàn bộ dụng cụ cắt tỉa; thợ cắt đều phải kiểm tra thân nhiệt, đeo găng tay, khẩu trang đầy đủ... “Phục vụ tại nhà cũng mang lại nhiều điều thú vị mà trước đây chưa từng được trải nghiệm. Em cũng muốn mọi người đều yêu đời hơn khi vẫn được cắt những mái tóc đẹp trong mùa dịch”, Trường Lâm nói thêm.

Hơn 2 tháng qua nhiều “cậu chủ”, “cô chủ” thú cưng phải tạm dừng hưởng thụ những thói quen như đi spa, cắt tỉa lông ngoài tiệm hằng tuần. Chị Ngọc Huyền (ngụ Q.7, TP.HCM) đang ở cùng 2 em mèo giống Anh (Bi và Bo) đến nay đã hơn 3 năm. Vốn giống mèo ngoại, ưa hưởng thụ nên Bi và Bo trở thành khách quen của một khách sạn thú cưng tại Q.7. Thứ bảy hằng tuần, chị Huyền mang 2 bé mèo đến đây tắm gội, vệ sinh, massage..., khoảng 2 - 3 tuần thì cắt tỉa lông 1 lần. “Thế nhưng từ tết đến giờ, dịch bệnh bùng phát, người còn không dám đi đâu nên mèo cũng... nhịn luôn. Khách sạn thú cưng vẫn mở cửa nhưng chỉ nhận trông giữ và vệ sinh các bước bình thường, dịch vụ cắt tỉa phải sau khi hết dịch mới phục vụ trở lại. Hai “em bé” nhà tôi giờ lông dài lởm chởm, ở nhà tự tắm gội cắt lông chứ biết sao giờ. Mang đi cũng sợ lây bệnh nữa”, chị Huyền thở dài.

Chị Huyền không phải số ít trường hợp “đau đầu” vì các dịch vụ chăm sóc thú cưng đóng cửa do dịch. Nhiều người nuôi mèo thậm chí phải mua catnip (một loại cỏ, chất kích thích cho động vật) về cho thú cưng giảm stress vì ở nhà quá lâu không được đi chơi, không được đến spa thư giãn. Nắm bắt tâm lý này, một hệ thống khách sạn thú cưng tại TP.HCM đã nhanh chóng triển khai, nhắn tin tới từng khách hàng giới thiệu dịch vụ miễn phí đón/trả thú cưng từ nhà tới cửa hàng để được chăm sóc như bình thường. Trao đổi với chúng tôi, chủ hệ thống này cho biết mùa dịch bệnh, mọi người ngại ra đường nhưng nhu cầu chăm sóc, khám chữa bệnh cho thú cưng vẫn có. Mọi người có thể trực tiếp mang các bé đến tiệm nhưng nếu sợ lây nhiễm thì tiệm sẽ “ship” miễn phí tận nơi. Những khách hàng ở xa sẽ được hỗ trợ phí đưa/đón các bé tối đa 40.000 đồng.

“Giá dịch vụ mùa dịch giảm hơn 20% so với ngày thường. Mang bé đến tận nơi hay gọi đón bé thì cũng giá như vậy. Ngoài ra, đối với các giống chó to chúng tôi có thêm cả dịch vụ tới tận nhà chăm sóc bé vì chi phí dịch vụ cao, doanh thu nhiều hơn. Chủ yếu vẫn ưu tiên hình thức ship các bé tại gia để tận dụng được tối đa nhân lực tại quán. Đối với các bé chó nhỏ hoặc mèo, nếu khách hàng có nhu cầu gọi người tới nhà chăm sóc, chúng tôi vẫn sẽ sắp xếp nhân viên nhưng khách hàng phải trả thêm một khoản phí dịch vụ. Chúng tôi bắt đầu triển khai dịch vụ này từ 31.3, lượng khách khá đông, cũng tương đương so với thường ngày, chủ yếu là khách quen”, vị này cho hay.