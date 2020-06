Siêu thị BigC Miền Đông sẽ đóng cửa sau 20 ngày nữa

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện Central Retail - tập đoàn sở hữu chuỗi siêu thị BigC tại Việt Nam cho biết, doanh nghiệp đã cố gắng trao đổi nhằm gia hạn hợp đồng thuê mặt bằng tuy nhiên đã không đạt được thỏa thuận về giá thuê mới từ bên cho thuê.

Vị trí gần trung tâm các quận đông dân là lợi thế lớn của siêu thị này Ảnh: Lam Nghi Từ chối tiết lộ “các đề xuất mới” từ bên cho thuê, vị này thông tin thêm về vấn đề nhân sự. Theo đó, toàn bộ nhân viên đang làm việc tại siêu thị BigC Miền Đông, sau khi siêu thị này đóng cửa, sẽ được điều chuyển đến các chi nhánh khác trong hệ thống để làm việc trong vòng 20 ngày tới (tính từ ngày 1.6).

Liên quan đến quyền lợi khách hàng thân thiết, đại diện BigC cho hay, chuỗi bán lẻ này vẫn tiếp tục phục vụ khách hàng qua dịch vụ mua hàng và giao hàng tận nơi qua đường dây nóng 1900 1880, hoặc qua các ứng dụng mua hàng online như Chopp và GrabMart.

BigC Miền Đông là một trong siêu thị có đông khách nhất trong hệ thống BigC do vị trí nằm gần trung tâm của các quận đông dân. Đặc biệt vào những ngày cuối tuần, siêu thị này lúc nào cũng nườm nượp khách mua sắm đến từ các quận 3, quận 10, quận 11, quận Tân Bình…

Siêu thị BigC là một trong những siêu thị đầu tiên của tập đoàn Casino (Pháp) vào thị trường Việt Nam hồi năm 2003, được đổi tên từ siêu thị Cora (của Tập đoàn Bourbon - Pháp) sau thương vụ mua lại giữa hai tập đoàn bán lẻ Pháp là Bourbon và Casino. Năm 2016, hệ thống BigC tại Việt Nam lại được nhà đầu tư Pháp chuyển nhượng lại cho nhà đầu tư Thái Lan - Tập đoàn Central Group (Thái Lan).

Sau khi chi nhánh này đóng cửa, trên địa bàn TP.HCM còn có 7 siêu thị gồm BigC Trường Chinh, BigC Âu Cơ, BigC Phú Thạnh, BigC Gò Vấp, BigC An Lạc, BigC An Phú, BigC Thảo Điền và đại siêu thị GO! trong cùng hệ thống của Central Retail tại Việt Nam. Tại Việt Nam, tính luôn các thương hiệu bán lẻ Lan Chi Mart và Go!, Tập đoàn Central Group đang sở hữu hơn 60 siêu thị và đại siêu thị khắp cả nước, đứng thứ 4 về độ phủ trong ngành bán lẻ tại Việt Nam.