'Tắc' giải ngân vay vốn lãi suất 0% để trả lương

Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp không thể đáp ứng được các điều kiện khi muốn vay vốn. Theo Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ, ngoài các điều kiện hồ sơ đề nghị vay vốn phải có như bản sao văn bản về việc người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian từ ngày 1.5.2021 - 31.3.2022 (đối với vay vốn trả lương phục hồi sản xuất, kinh doanh ); Phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh thì doanh nghiệp phải có giấy xác nhận danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội thì cần có bản sao thông báo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 của cơ quan thuế. Nhưng phía cơ quan thuế lại không thể cung cấp được bản sao này.

Ông Chu Tiến Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM, cho hay đây là quy định gây ách tắc trong việc giải ngân cho vay vốn hỗ trợ đối với các doanh nghiệp để trả lương người lao động trong quá trình tạm ngưng hoạt động hoặc để khôi phục lại sản xuất sau khi dịch được kiểm soát. Tại buổi làm việc tháo gỡ khó khăn của các doanh nghiệp tại TP.HCM mới đây, Cục Thuế TP.HCM cũng khẳng định cơ quan này chỉ có thể xác nhận tờ khai thuế, nộp thuế của doanh nghiệp trong năm 2020 mà không thể có bản sao thông báo quyết toán thuế. Bởi việc quyết toán thuế đối với các công ty chỉ được thực hiện sau vài năm.

Thông tin từ Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội (LĐ-TB-XH) ngày 27.8 cho biết chính sách cho doanh nghiệp vay trả lương ngừng việc mới phê duyệt 372 bộ hồ sơ và đã giải ngân 185,5 tỉ đồng trên tổng số tiền 7.500 tỉ đồng. Nguyên nhân dẫn đến tiến độ hỗ trợ bị chậm, theo Bộ LĐ-TB-XH, do dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội và người sử dụng lao động chưa thực sự tích cực gửi các hồ sơ đề nghị hỗ trợ tới các cơ quan của địa phương. Tuy nhiên, còn có nguyên nhân chủ quan là do cán bộ ở các cấp địa phương còn có những cách hiểu khác nhau, do đó, chưa linh hoạt trong việc xử lý. Một số địa phương chưa thực sự chủ động, quyết liệt trong việc triển khai dẫn đến tiến độ triển khai còn chậm. Việc triển khai chính sách hỗ trợ tiền mặt gặp một số vướng mắc cần phải được hướng dẫn, tháo gỡ cụ thể.